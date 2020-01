Cómo dejar de fumar en 2020: la forma más eficaz y barata de conseguirlo

Contenido ofrecido por Myblu

Con el nuevo año llegan los nuevos propósitos. Adelgazar, hacer más deporte y dejar de fumar son los más habituales, sobre todo el último. En España la tasa de tabaquismo es de las más altas de la Unión Europea y supone una de las principales causas de muerte prematura, causando más de 52.000 fallecimientos al año, según la última Encuesta de Tabaquismo realizada por la Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria.

Actualmente, el 25% de la población española sigue fumando, y 3/4 estos fumadores han intentado dejar el tabaco a lo largo de su vida. El problema es que los parches y chicles de nicotina y los medicamentos como el Champix, en la mayoría de ocasiones, no son efectivos, pues al menos seis de cada diez personas que los prueban vuelven al tabaco, según un estudio realizado por el doctor José María Ramón, jefe del Servicio de Medicina Preventiva del Hospital de Bellvitge (Barcelona). Además de que la mayoría no logra dejar el tabaco con estos métodos, experimentan problemas adversos, como escasa gravedad, insomnio, nauseas o arritmias.

El 25% de la población española sigue fumando, y tres de cada cuatro de estos fumadores han intentado dejar el tabaco a lo largo de su vida. El problema es que los parches y chicles de nicotina y los medicamentos, en la mayoría de ocasiones, no son efectivos

Si estas leyendo estas líneas es porque eres fumador y quieres dejar de serlo. Ya solo con haber dado el paso de informarte estás más cerca de la deshabituación tabáquica, como se conoce en el mundo de la medicina. Ahora solo te queda elegir el método más sencillo para llevarlo a cabo.

Es posible que ya hayas intentado probar con los métodos antes mencionados y no te funcionaron. Por eso quizá deberías valorar los cigarrillos electrónicos, con los que ya medio millón de personas han conseguido dejar de fumar en España en los últimos años. Los vapeadores, como también se conocen a los cigarrillos electrónicos, son, según una encuesta realizada por Deskmind Research entre más de 750 exfumadores en nuestro país, el mejor método para abandonar el tabaco.

En Reino Unido tienen un éxito tal que hasta el Gobierno los recomienda. Según un informe del departamento de Salud Pública Inglés, al menos unas 20.000 personas al año logran dejar de fumar gracias a los cigarrillos electrónicos. Este éxito ha llevado a numerosas sociedades médicas a solicitar que los vapeadores sean considerados medicamentos.

Cómo utilizar el cigarrillo electrónico para dejar de fumar

Los vapeadores facilitan el propósito de dejar el tabaco porque el usuario experimenta la misma sensación que al fumar, pero sin los efectos nocivos. De hecho, según la encuesta previamente mencionada, un 60% de personas declaró haber intentado dejar de fumar tabaco en anteriores ocasiones a través de métodos como chicles o parches de nicotina, pero no fueron efectivos en un 83% de los consultados. Sin embargo, los cigarrillos electrónicos sí que les sirvieron.

Gracias a los cigarrillos electrónicos, ya medio millón de personas han conseguido dejar de fumar en España

Estos dispositivos consiguen que la persona logre 'desengancharse' a la nicotina porque puede ir reduciendo la dosis de esta sustancia –que es inocua– que vapea en su aparato, hasta lograr que su cuerpo no tenga la dependencia a ella, que es lo que, en última instancia, mantiene atado al fumador al tabaco.

En las cápsulas de los vapeadores solo encontramos agua, glicerina vegetal (que se utiliza en la industria de la alimentación), acetato de nicotina (si se elige una cápsula con nicotina) y saborizantes. Además, puede haber nicotina, como hemos dicho, si se usa para dejar de fumar. Todos estos ingredientes son supervisados por el Ministerio de Sanidad español antes de ponerse a la venta.

Los vapeadores facilitan el propósito de dejar el tabaco porque el usuario experimenta la misma sensación que al fumar, pero sin los efectos nocivos del humo del tabaco, cuyas sustancias químicas están clasificadas por las autoridades sanitarias como causas de una potencial enfermedad, como el cáncer

Al sustituir el tabaco por el cigarrillo electrónico –que al final se acabará abandonando este último también al cabo de unos meses–, el usuario gana en salud al instante, ya que deja de inhalar el humo del tabaco, que contiene más de 700 productos químicos, de los cuales cien están clasificadas por las autoridades sanitarias como causas de una potencial enfermedad, como el cáncer.

Cambiar al cigarrillo electrónico mejora la salud en menos de un mes

Una nueva investigación realizada por la Universidad de Dundee, Escocia, ha descubierto que las personas que cambian el tabaco por los cigarrillos electrónicos mejoran su salud cardiovascular en solo unas semanas

El estudio, de un mes de duración y que ha contado con 114 fumadores, ha concluido que el 'vapeo' tiene el potencial de reducir el riesgo de ataque cardíaco y accidente cerebrovascular.

El equipo de investigadores concluyó que los cigarrillos electrónicos son "mucho menos dañinos que el tabaco", ya que los productos químicos presentes en el humo del cigarrillo estrechan las arterias a medida que se acumulan con depósitos grasos, lo que aumenta el riesgo de un bloqueo que puede ser mortal. Así, fumar duplica el riesgo de sufrir un ataque cardíaco, algo que no ocurre con los 'vapeadores'.

Una nueva investigación realizada por la Universidad de Dundee, Escocia, ha descubierto que las personas que cambian el tabaco por los cigarrillos electrónicos mejoran su salud cardiovascular en solo unas semanas

Los resultados de la investigación, publicados en el Journal of the American College of Cardiology, concluyeron que cambiar el tabaco por el 'vapeo' mejora considerablemente la salud de los fumadores. "Su salud cardiovascular mejoró significativamente en solo un mes", dijo Jacob George, uno de los investigadores. "Ahora tenemos pruebas claras de que los 'vapeadores' son mucho menos dañinos que el tabaco".

Otras investigaciones realizadas al respecto, por el Ministerio de Sanidad británico y el Real Colegio de Médicos del Reino Unido, llegaron a parecidas conclusiones: determinaron que ‘vapear’ es un 95% menos perjudicial que fumar. Es decir, que el posible daño que pueden hacer los cigarrillos eléctricos sería, como mucho, el 5% del que hace el tabaco con sus centenares de sustancias cancerígenas.

Mucho más barato que fumar

Si al final te vas a animar a probar con un cigarrillo electrónico, has de saber que además te va a salir mucho más barato. Una cajetilla de tabaco (20 cigarrillos) cuesta hoy en España unos 5 euros y suele durarle al fumador medio un día. Las cápsulas de los vapeadores cuestan lo mismo pero duran semanas.

Eso sí, si te haces con vapeador deberás hacer un desembolso inicial, cuyo precio va de los 30 a los 70 euros, dependiendo de la marca. En Amazon tienes una gran variedad- Las marcas más vendidas son: MyBlu, Minifit, JoyeTech eGo AIO Kit, Vaporesso Veco One y Eleaf iStick pico TC, pero hay más, todo es mirar.

Es importante adquirir los productos desde los canales propios de distribución de los fabricantes (estancos, tiendas físicas y online, webs fiables...) y no en el mercado negro, ya que en Estados Unidos numerosas personas han experimentado problemas de salud tras comprar productos para vapear que contenían cannabis con vitamina E de dudosa procedencia y habiendo sido comprados legalmente. En España, no obstante, la industria del vapeo está mucho más vigilada y controlada.

Sea como sea que lo intentes, ¡mucho ánimo! Dejar el tabaco es lo mejor que puedes hacer por ti por los tuyos. El primer paso, informarte, ya lo has dado. Ahora toca continuar, cuando te sientas preparado.