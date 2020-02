El misterio del paciente cero de Italia: ¿por qué el brote de coronavirus es tan agresivo?

Italia comienza su semana marcada por la crisis del coronavirus, que lleva camino de paralizar a todo el país. Las bolsas caen mientras miles de personas que viven en las zonas más cercanas al foco de la infección están sufriendo las consecuencias: colegios y universidades cerrados, eventos culturales y deportivos, como el Carnaval de Venecia, suspendidos, mientras las mascarillas se agotan y muchos ciudadanos hacen acopio de provisiones y de geles desinfectantes en los supermercados.

Tras la alarma desatada en Italia el pasado viernes, este lunes los fallecidos por coronavirus ascienden a cinco: la última víctima, un hombre de 88 años, se suma a otro hombre de 84 años fallecido en un hospital de Bérgamo, en Lombardía; una mujer que murió en la provincia de Cremona, un hombre de 78 años de Vo' Euganeo, en la provincia de Padua (Véneto), y una mujer de 77 años que estuvo en Codogno y que dio positivo al virus en una prueba realizada tras su muerte. Los infectados superan los 200 en las regiones afectadas, Lombardía, Véneto, Emilia Romagna y Piamonte.

El pasado viernes, cuando los infectados eran sólo una decena y la alarma se limitaba a tres localidades del norte, las autoridades daban por hecho que el foco de la infección en Codogno era un amigo de un hombre italiano de 38 años infectado. Su mujer, embarazada de ocho meses y también infectada, avisó al hospital donde estaba ingresado su esposo de que un mes antes había tenido contacto con un colega que había vuelto recientemente de China. Este hombre, considerado el paciente cero, no había desarrollado síntomas. Análisis posteriores demostraron, sin embargo, que la hipótesis era equivocada: no había ni rastro de virus en su cuerpo, y aunque en un primer momento se especuló con que podría haberse curado y por eso no daba positivo, nuevos análisis indicaron que nunca había padecido la enfermedad. A este misterio se añade otro: también se desconoce por el momento la relación del foco de Codogno con el otro foco, el de Vo’Euganeo, en Véneto.

Mientras asciende el número de contagios y el goteo de fallecidos, Italia está centrada en la búsqueda del verdadero paciente cero como paso clave para tratar de poner coto a una infección que se está propagando muy rápidamente. El misterio sigue sin resolverse, aunque algunos expertos están lanzando nuevas teorías: en el Corriere della Sera, el experto en enfermedades infecciosas Massimo Galli apunta que el virus se está expandiendo de forma tan agresiva porque el foco está en un hospital, en concreto el hospital Condogno. Según ha indicado, pudo ocurrir que ingresara un paciente con coronavirus que no fuera detectado según los protocolos. En estos casos, el hospital puede funcionar como un amplificador de la epidemia y convertirse en un sitio "aterrador": el contagio se vería favorecido por los espacios pequeños, la presencia de pacientes considerados de riesgo y el contacto entre pacientes, personal sanitario y visitantes. Si, en efecto, alguien con coronavirus fue atendido en el centro médico "sin que se tomaran las precauciones necesarias", el virus habría podido extenderse rápidamente.

Un paciente cero de coronavirus sin síntomas

Sobre el paciente cero, la persona que podría haber traído el virus a Italia, el experto comenta que pudo tratarse de alguien que viajara a China, que desarrollara síntomas muy leves de la infección ya en Italia y que hubiera llevado su vida normal, pasando inadvertido. Galli sugiere que el contagio pudo haber ocurrido en un entorno cerrado, como un bar, y a esa posibilidad apunta precisamente la nueva teoría sobre la conexión entre los dos focos del coronavirus, que señala ahora a un agricultor de unos sesenta años que presenta síntomas y que habría frecuentado recientemente locales de Condogno y Vo.

Mientras continúan las pesquisas, las autoridades sanitarias siguen desconcertadas por la rápida propagación de la epidemia y con el hecho de que, de momento, no se haya encontrado un vínculo claro con un paciente chino o con pacientes confirmados de otros países. La veloz expansión de la enfermedad es el motivo de que Italia haya implantado rápidamente medidas como el cierre de colegios o la suspensión de partidos, en un intento de contener el brote mientras la Comisión Europea pide coordinación ante eventuales medidas más restrictivas, como controles fronterizos.

El caso iraní: el coronavirus llega a Oriente Medio

Otro caso preocupante de la expansión del virus es el de Irán: se ha convertido en el segundo país del mundo con más víctimas mortales. La cifra aún es incierta: las autoridades del país admiten doce muertos y 64 infectados, aunque el diputado de Qom, Ahmad Amirabadí, ha denunciado que en esa ciudad los muertos ascienden a 50 y se debería poner en cuarentena la localidad.

El Ministerio de Sanidad lo niega pero Amirabadí ha insistido en esa cifra apuntando que el coronavirus llegó a la ciudad hace tres semanas aunque los casos no se anunciaron hasta el pasado miércoles.

Las autoridades sí han reconocido que Qom, centro teológico de Irán al que acuden miles de peregrinos y estudiantes, es el origen de la epidemia y que varios de los infectados en otras provincias habían viajado a esta ciudad santa en los últimos días.

Turquía, Pakistán, Irak y Armenia han cerrado sus fronteras con Irán, mientras que otros países de la región como Kuwait, Jordania y Arabia Saudí han tomado medidas para impedir la llegada de personas procedentes de Irán.

Las primeras medidas, no obstante, no habrían surtido efecto: las autoridades sanitarias de Irak, Bahréin y Kuwait han confirmado los primeros casos positivos del nuevo coronavirus, todos ellos de personas que han llegado a su territorio procedentes de Irán, al tiempo que Afganistán también ha informado del primer caso de contagio.

Corea del Sur: el segundo gran foco de coronavirus

Entre tanto, y con un fuerte avance en pocos días, Corea del Sur se convertido en el segundo lugar más afectado por el coronavirus, después de China. Supera ya los 800 contagios, con 8 muertos. El foco principal está en torno a la ciudad de Daegu y vinculado específicamente al culto Shincheonji.

Las autoridades ya han impulsado medidas como la suspensión de una sesión del parlamento y de la liga de fútbol.