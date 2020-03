La portavoz de la Asociación de Trabajadores Penitenciarios "Tu abandono me puede matar", Elena Getino, ha alertado en Es la Mañana de Federico de esRadio de la situación que se vive en las cárceles españolas tras la propagación del coronavirus: "No tenemos un protocolo específico de coronavirus. Hay muchos módulos en este país que no tienen ni siquiera mascarilla, ni geles desinfectantes".

La portavoz ha valorado la instrucción decretada este miércoles por el Ministerio de Interior, Fernando Grande-Marlaska, para aislar a los internos y que incluyen la suspensión de manera inmediata de todas las comunicaciones con sus allegados, incluidos los conocidos vis a vis, y que ya ha provocado la primera agresión. Tres funcionarios de prisiones han sido agredidos por un interno del Hospital Psiquiátrico de Fontcalent, en Alicante, al conocer la restricción en las convivencias íntimas.

Según Elena Getino, la situación en las cárceles ante la propagación del coronavirus es "alarmante" porque "la higiene no es precisamente la mejor de las virtudes. Además, muchos de los internos vienen ya con patologías previas y el nivel de contagio es muy alto".

Esta asociación viene denunciando la precariedad de un gremio que tiene un déficit ahora mismo de 262 vacantes sin cubrir entre médicos, enfermeros y auxiliares. En este punto, ha considerado "un mero parche" la contratación de 40 médicos interinos para paliar el déficit ante el coronavirus. "Nuestros políticos tienen que pensar en resolver los problemas de base en los centros penitenciarios para no tener que llegar a situaciones extremas", ha recalcado para a continuación recordar que "la sanidad penitenciaria española cobra mucho menos que cualquier médico en un centro de salud".

"Si tú no dotas a tu personal para reinsertar y rehabilitar a estas personas, van a salir igual o peor de lo que han entrado", ha concluido.