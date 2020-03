El presidente de la Sociedad Española de Medicina de Urgencias y Emergencias, Juan González Armengol, ha explicado en Es la Mañana de Federico explicando la situación real en los hospitales con la epidemia del coronavirus y ha lanzado varios mensajes importantes, sobre todo exigir al Gobierno que ayude a lograr el material que es necesario en los hospitales: "El Gobierno tiene que garantizar la protección de los profesionales sí o sí, está obligado a hacerlo", ha dicho.

En este sentido, ha asegurado que contar con estas protecciones es "un factor crítico" porque "nosotros también nos infectamos" y, además, cuando la enfermedad "afecta a un profesional" suele ser más grave porque la exposición viral es mayor. González Armengol también ha recordado que los profesionales sanitarios no son sólo los médicos, sino "también las enfermeras, los auxiliares, las mujeres de la limpieza…".

Hospitales de catástrofes

El doctor ha explicado también algunos de los cambios que se han implementado para atajar la situación y que se han puesto en marcha recientemente, porque la situación les ha sorprendido – "todos hemos estado confiados"-, si bien esto cambió cuando "vimos lo que pasaba en Italia" hasta que "el viernes seis -dos días antes de la manifestación feminista del 8-M- fue cuando abrimos definitivamente los ojos a lo que estaba pasando".

En esta nueva situación ha asegurado que en el sistema sanitario "hemos hecho estos días lo que no hemos hecho en un año" y que ahora cada "hospital está organizado como un hospital de catástrofes", en el que hay reuniones de coordinación de todas las áreas y se han instaurado "dos circuitos, un de los que tienen problemas respiratorios y otros de los que no", y ha explicado también que desde hace ya días "fuimos aislando a los pacientes para intentar que no se metiera el virus en el hospital".

"En guerra contra un virus"

Juan González Armengol, que por cierto ha empezado la entrevista agradeciendo a la población los aplausos espontáneos que les están dedicando a los profesionales de la Sanidad desde los balcones, ha explicado que la situación en este momento es como un conflicto armado: "Esto es una guerra contra un agente biológico, un virus, que en una parte de la población se comporta de forma agresiva". También ha hablado de "guerra" en otro sentido, "contra el tiempo, lo que estamos tratando es de ganar tiempo para poder proteger a la población más vulnerable", ha dicho.

En este momento, "el control epidemiológico es lo que de verdad va a salvar vidas", ha asegurado, porque "por cada cientos de casos diarios los reales pueden estar entre 10.000 y 60.000".

Así, "el factor crítico es el número de camas en UCI", unas camas que son caras y que "requieren material como respiradores de última generación" y la disponibilidad de esas camas y esos equipos "marcará que las tasas de mortalidad sean mayores o menores", ha asegurado.

¿Qué pasa si no me hacen el test?

El doctor González Armengol ha explicado que puesto que "la transmisión ya es comunitaria", los enfermos que presenten síntomas leves "no hace falta hacer test, que no se preocupen porque no es necesario el test".

En este sentido, ha recordado que los síntomas son "fiebre, tos, algo de diarrea, dolor muscular" y que la situación debe "empezar a preocupar" al enfermo es "cuando se siente falta de aire, dificultades respiratorias". No obstante, también ha explicado que hay ya "un procedimiento claro para saber qué pruebas hacer y a qué enfermos", ya que incluso desde el tema epidemiológico confirmar los caso leves que "no nos aporta nada".