En su comparecencia diaria, el director del Centro de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, ha hecho un nuevo balance de los casos de coronavirus en España: ya son 19.988 los infectados y 1.002 los muertos. Simón ha destacado que se ha producido un incremento de infecciones de 2.833, "menor que el de ayer" y que significa una subida del 16,5%. Pero ha pedido tomar con precaución esos datos porque la notificación de nuevos casos "está sujeta a muchos factores". "En todo caso es un dato que es importante valorar", ha apuntado.

También ha apuntado que "aunque los ingresos en UCI son muy largos, de hasta 28 días", se están empezando a dar algunas altas en este sector de hospitalizados. Un 52% de los casos hospitalizados permanecen en el hospital.

Simón ha dedicado buena parte de su comparecencia a insistir en la importancia de cumplir las normas de confinamiento establecidas en el estado de alarma, también en las zonas donde la incidencia del coronavirus es menor, que están "en evolución hacia una incidencia mayor".

"Los días difíciles, duros, vienen ahora. Les agradecería que mantengan la tensión, hay que conseguirlo. El impacto en nuestra sociedad no se puede aguantar mucho tiempo, hay que controlarlo", ha dicho.

En rueda de prensa, Simón no ha aclarado cuándo se generalizarán los test a las personas con síntomas leves y sí se ha referido a algunas noticias sobre escasez de materiales y situación en UCI. Según Simón, es cierto que hay "algunas unidades asistenciales con un estrés cercano al límite" pero "también es cierto que se están tomando muchas medidas" y no es "en absoluto generalizable. "Estamos haciendo esfuerzos para disminuir la sobrecarga", ha dicho Simón, que no ha querido entrar en la polémica de las mascarillas denunciada por la Comunidad de Madrid.

Respecto a que en algunas UCI se está priorizando a algunos pacientes frente a otros, Simón ha dicho que en estas unidades siempre ha habido "criterios restrictivos" y que "en algunas UCI, por la sobrecarga, tienen que ser más restrictivos". En cualquier caso, "la situación límite en algunas UCI no está generalizada".

Sobre la ausencia de velatorios en víctimas de coronavirus, Simón ha enfatizado que no pueden permitir "que se conviertan en puntos de súper diseminación de la enfermedad". "Sé que es una realidad dura, muchas personas van a sufrir al no poder dar un último adiós", ha dicho.