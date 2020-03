Juan Pablo Polvorinos ha entrevistado en Es Noticia a Juan José García Ferrer, secretario general de Lares (Asociación de residencias y servicios de atención a los mayores del sector solidario en la Comunidad Autonómica de Madrid), sobre las palabras de Margarita Robles sobre que los militares encuentran cadáveres en algunas de las residencias de mayores que desinfectan.

García Ferrer ha apuntado que "sin tener idea de lo ocurrido" y subrayando que "si alguien ha cometido una negligencia que responda por ello", ha calificado de desafortunadas las palabras de la ministra de Defensa ya que "es injusto que se trate de estigmatizar a todos los profesionales".

El secretario general de Lares ha explicado que "ahora mismo todo el sector de las residencias están trabajando con un compromiso innegable" y ello "sin reconocimiento del ámbito sanitario y sin el material del ámbito sanitario". Para aclarar la situación ha explicado que "si el ámbito sanitario tiene carencias imagínense tener mucho menos".

Además ha puntualizado que las residencias "no son hospitales" y ahora mismo "se esperan ambulancias que no llegan, funerarias que no llegan y todo con carencias de personal" que en algunos casos "se limita al 20% porque hay agotamiento, estrés, ansiedad, miedo, necesidad de aislamiento... de muchos trabajadores". Trabajadores, ha destacado, "que están dando todo lo que está en sus manos para atender a estas personas y sin que nadie los reconozca".

Un compromiso que les lleva por ejemplo a "ofrecerse a quedarse internos para no traer el virus de fuera". Los ha descrito como "la primera línea de la primera línea de batalla" de la que "nadie se ha acordado". Por ello García Ferrer pide en esRadio "apoyo prioritario por parte de todos para estas personas que son los más débiles y más sensibles frente al coronavirus".

Por último ha aclarado que Lares la conforman "más de 600 centros de pleno derecho" y que tienen relación con cerca de 1000 con 34.000 profesionales. Con esas cifras le parece "injusto que se generalice estigmatizando a todo el sector".