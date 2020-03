Expertas piden dar responsabilidades a los niños y tener momentos y juguetes para toda la vida

Varias expertas en infancia y juego han recomendado que en estas semanas de confinamiento para intentar frenar la pandemia del coronavirus los padres den a los niños control y responsabilidades acordes a su edad y también que se busque salir de la rutina y se generen momentos o puedan contar con juguetes que mantengan un significado especial para toda la vida.

Así lo recogen María Costa y Miriam Morante, miembros del Instituto Tecnológico de Producto Infantil y Ocio (AIJU), y Marie Eve Rougeot, CEO de Famosa, en una guía con una decena de recomendaciones para cuidar y entretener a los niños jugando durante este periodo de confinamiento.

Uno de los consejos que dan las expertas es que se busquen novedades porque «lo nuevo atrae y entretiene un rato más». Así proponen que se varíe el tipo de juegos diarios, que se roten los juguetes o incluso que se haga alguna compra especial on-line porque consideran que algún juguete que los niños reciban en estas fechas «puede tener incluso un significado especial el resto de sus vidas».

Realizar cambios en las rutinas, como fiestas de disfraces, picnics en cualquier habitación que no sea en la que habitualmente se come o emplear los muebles de la casa para generar escenarios en los que utilizar los juguetes, es otra de las propuestas para no caer en el aburrimiento.

La guía de apoyo a las familias parte de la premisa de que el juego es fundamental para el bienestar mental y físico de los niños y de ahí que recomienden que se den a los niños responsabilidades adecuadas a su edad pero también que éstas se planteen como juegos o competiciones sencillas.

Otro aspecto que recomiendan cuidar es la higiene y el bienestar propios enseñando a los niños la importancia de lavarse bien las manos o estornudar con el codo. Para ello proponen que se utilicen muñecas o que se escuche música durante los momentos de higiene.

Liberar energía de modo que los juegos impliquen movimiento en bailes, tablas de gimnasia o guerras de almohadas es otro de los consejos del decálogo que, por último, traslada los beneficios de socializar digitalmente de forma parecida a la que hacen los adultos a través de las redes sociales. Así, defienden que es importante para los niños poder seguir teniendo algún tipo de contacto con sus seres queridos de modo que se pueden programar videoconferencias con familiares o amigos del colegio, entre otros.