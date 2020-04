Nueva polémica que salpica al Gobierno de Pedro Sánchez. Esta vez entorno al uso generalizado de mascarillas. Y es que tanto desde el Ministerio de Sanidad dirigido por Salvador Illa como desde el Centro de Alertas y Emergencias Sanitarias han venido indicando estas semanas que el uso de mascarillas no era necesario entre la población infectada.

Antes de que Sánchez decretase el estado de alarme, Fernando Simón declaraba que "no era necesario" su uso. De la misma forma se pronunciaba Sanidad, que en su cuenta de Twitter daba estos consejos:

No obstante, ¿qué pasa con los asintomáticos, aquellos que están infectados pero que no lo saben porque no presentan síntomas? Este viernes, Simón, a cuenta de la noticia de una más que probable prórroga del estado de alarma- ha señalado lo que está claro hoy mismo es que cuando se salga a la calle, quienes puedan hacerlo deberán llevar mascarillas, reducir los contactos lo mínimo posible y mantener una distancia con ellos. En otras palabras, cambiar nuestra manera de relacionarnos y adoptar las formas sociales de los japoneses.