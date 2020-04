Este martes murieron en España 523 personas por coronavirus según los datos oficiales del Ministerio de Sanidad, es una cifra algo más baja que los 567 del lunes pero que sigue estando ligeramente por encima de algunas de la pasada semana. El total de fallecidos por la epidemia ya está en 18.579, siempre según la restrictiva estadística oficial.

Sin embargo, los contagios han sufrido un serio repunte después de varios días en los que habían caído prácticamente sin pausa: si este lunes fueron sólo 3.045 el martes hubo 5.092, un 67% más lo que es la mayor subida en un día desde el pasado 20 marzo.

¿Puede deberse este aumento inesperado a que se estén generalizando los test de detección masivos que según el ministro de Sanidad llevan semanas haciéndose? No está muy claro, al menos según la información que ofrece el propio Ministerio que sólo aclara que se han incluido 169 casos asintomáticos —una cantidad que no explicaría toda la subida— en los datos de Andalucía, pero no advierten de ninguna otra comunidad en la que se estén practicando más test y, por supuesto, el dato de la cantidad de test realizados no ha sido nunca facilitado.

Simón señala a la Semana Santa

En la rueda de prensa diaria de los técnicos al cargo de la crisis Fernando Simón ha dicho que el aumento de contagiados puede deberse "en parte" a esa mayor disponibilidad de test, pero ha incidido más en que hasta este martes no terminaba la Semana Santa en varias comunidades, así que estaríamos más ante un efecto de los festivos, que siempre ralentizan la recopilación y transmisión de los datos.

Por lo que respecta a los incrementos porcentuales, al contrario de lo que sucedía el lunes en esta ocasión la mejora está en las cifra de muertos: se incrementa sólo un 2,9% y es el mejor dato desde el inicio de la epidemia y la primera ocasión en la que está por debajo del 3%. En el caso de los contagios el dato sube más de un punto respecto al anterior: es del 2,95% cuando el lunes fue del 1,80%.

Menos presión en los hospitales

Los datos de personas ingresadas en hospitales y UCI, que como siempre explicamos son estadísticamente confusos, nos marcan tendencias positivas: la primera cifra ha tenido su menor incremento en varias semanas: sólo ha crecido en 369 personas, un incremento por debajo del 0,5%.

En buena parte la cifra se debe a los números de la Comunidad de Madrid, que tenía este martes 637 enfermos ingresados menos, lo que supone que ya hay 5.000 camas ocupadas menos que a principios de mes.

En las UCI el dato global es también bueno: sólo se ha incrementado en 20 personas que es también una de las cifras más bajas en semanas. El sistema sanitario parece haber superado el peor momento de la crisis.

Por último, aunque las altas han subido y son más que en los cuatro días anteriores, la cifra —3.346— se mantiene lejos tanto de los mejores días, en los que han superado las 4.000, como de los nuevos contagios, una barrera que según ha reconocido Fernando Simón ya se podría haber superado de cumplirse las previsiones más optimistas.