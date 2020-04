Denuncia contra la Generalidad por "dejar morir de forma indigna" a los ancianos en las residencias

El gobierno de la Generalidad acumula ya tres denuncias judiciales por su gestión en la emergencia sanitaria provocada por el coronavirus. A las querellas por la paralización momentánea del hospital de campaña de Sabadell en el que participaba la Unidad Militar de Emergencias (UME) y por la no utilización de las instalaciones habilitadas por la Guardia Civil en un polideportivo de San Andrés de la Barca se suma ahora una denuncia de la asociación de familiares de ancianos residentes en centros de mayores Coordinadora de Residencias 5+1 y la organización Marea Blanca, que han anunciado que recurrirán a la Fiscalía "por dejar morir de forma indigna a los ancianos en las residencias".

Ambas entidades consideran que el número de fallecidos por coronavirus en los centros de mayores de Cataluña es muy superior al reconocido por el gobierno catalán, cuya última cifra es de 1.898 ancianos muertos por la epidemia. Según un comunicado emitido por estas organizaciones, "el número de muertos es muy superior a lo que facilita el Govern, porque no han contabilizado los que han muerto en las residencias sin tener hecho el test, y son la inmensa mayoría". Y añaden: "Con toda seguridad superan con creces los 2.000 La razón es que no se han tomado las medidas necesarias para protegerlos. No han derivado a los hospitales a los ancianos/dependientes positivos ni los que presentaban síntomas, les ha dejado morir de forma indigna en unas residencias que no tenían un servicio médico suficiente, como tampoco enfermería en el turno de noche".

Preguntas sin respuesta

Las entidades denunciantes se preguntan además: "¿Ninguno de los muertos estaba suficientemente grave para ser atendido en los hospitales? ¿Se pidió el traslado desde las residencias? Y en caso de ser así, ¿quién lo denegó? Teniendo en cuenta que las residencias no son centros sociosanitarios y que carecen de equipamiento médico y de personal sanitario las 24 horas ¿qué atención sanitaria tuvieron los ancianos en las residencias, se les pudo administrar medicación y suero intravenoso, tuvieron oxígeno o respiradores?"

Avisos previos

En el comunicado, la Coordinadora de Residencias 5+1 y Marea Blanca destacan que llamaron en numerosas ocasiones a la consejería de Trabajo, Asuntos Sociales y Familias y también a la consejería de Salud y que también se les envió un correo electrónico en el que se subrayaba el abandono de los ancianos por falta de personal, de personal sanitario y porque en las residencias no hay médico las 24 horas ni servicio de enfermería en horario nocturno. También denunciaban en aquel correo la falta de elementos de protección para los residentes y los trabajadores, así como que no se estaban haciendo test.

En la nota piden que "se pare esta sangría" y exigen a la Generalidad que se realizan los test que sean necesarios a trabajadores y residentes, que se aísle a los ancianos que den positivo en hoteles o centros medicalizados las 24 horas y que si es necesario se les traslade a hospitales.