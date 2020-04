Distingue los síntomas de alergia y asma durante la cuarentena: ¿cuándo debo preocuparme?

Durante la primavera es típica la aparición de alergias, especialmente al polen. El picor de ojos, la rinitis, el lagrimeo, o los estornudos, por ejemplo. No obstante, dado el confinamiento, no pasamos tanto tiempo en la calle y podemos dudar de que los síntomas que se nos presentan se deban a la alergia o realmente a la infección por Covid-19.

¿Cómo distinguirlos?

La jefa del servicio de Alergología del Hospital Universitario Quirónsalud Madrid, la doctora Ana Pérez Montero, precisa que los síntomas principales que produce esta infección son fiebre, tos, dolor de cabeza y dificultad para respirar.

Mientras, aclara que los pacientes alérgicos a pólenes suelen tener estornudos, mucosidad nasal líquida, así como tos, y en ocasiones sensación de falta de aire. "Estos síntomas son más acusados cuando están en la calle y mejoran en el interior de los domicilios, y con la medicación que les pautamos: antihistamínicos e inhaladores. La alergia normalmente no da fiebre, ni deterioro general; como sí lo hace Covid-19", diferencia la alergóloga.

Desde la Sociedad Española de Alergología e Inmunología Clínica (SEAIC) se apunta que los síntomas de la rinitis alérgica son fundamentalmente de picor nasal, muchas veces asociado a picor de ojos, estornudos repetidos, destilación nasal acuosa y congestión nasal de instrucción más o menos brusca.

Sobre el coronavirus, afirma que los datos han demostrado que la sintomatología puede ser leve (similar a la de un catarro leve) y "más habitualmente con síntomas similares a los de una gripe": fiebre de moderada a intensa, malestar general y abatimiento, tos habitualmente seca, y puede asociar flemas y dificultad para respirar. "Los síntomas son progresivos, y desde el inicio de su presentación ya suele asociar la sensación de malestar general, como cuando empezamos con una gripe", asegura.

En el asma, dice que algunos síntomas aislados pueden ser la tos seca y la dificultad para respirar, algo que podría confundirse con los síntomas iniciales de la infección por Covid-19, si bien sostiene que en el asma tampoco tiene por qué haber fiebre. "Los síntomas del asma suelen revertir fácilmente con el uso del broncodilatador de rescate (salbutamol o terbutalina)", según advierte la sociedad científica.

Especial cuidado con el asma

Con todo ello, la especialista del Hospital Universitario Quirónsalud Madrid remarca que ser alérgico no conlleva un mayor riesgo de infección por Covid-19, ya que el sistema inmunológico de estos pacientes funciona igual que el de una persona no alérgica. Eso sí, advierte de que hay que tener especial cuidado con los pacientes asmáticos, ya que tienen su bronquio inflamado y cualquier infección puede empeorar su clínica. "Por eso es tan importante que no dejen de ponerse los inhaladores que les hemos pautado", insiste.

En este sentido, la coordinadora de la Unidad de Alergia y Neumología Infantil del Hospital Quirónsalud San José de Madrid, la doctora Cristina Ortega Casanueva, subraya la necesidad de que estos pacientes sigan el tratamiento de base que tuviesen pautado, dado que así se evitará que éste presente crisis de broncoespasmo, y en caso de que ésta surja, se tenga todo bajo control.

"Es muy importante realizar a diario, y de forma correcta, el tratamiento de mantenimiento para conseguir un buen control del asma. Si se tiene tos, congestión nasal, o rinorrea acuosa (moqueo), lo más probable es que no sea una infección por coronavirus, pero ante cualquier duda siempre se debe consultar con el médico de referencia", resalta la especialista en Pediatría y Alergología,

Recomendaciones niños con asma

Así, ante la situación de pandemia de Covid-19, la pediatra y alergóloga Cristina Ortega Casanueva enumera las siguientes recomendaciones en la lucha contra la infección:

Higiene de manos con líquido desinfectante a base de alcohol durante 10 segundos, o bien con agua y jabón durante 20 segundos, muy importante hacerlo tras toser o estornudar, y secarlas con un pañuelo de papel desechable. Limpieza frecuente de utensilios de uso común, como juguetes, lápices, ordenadores, o bien los pomos de las puertas; aparte de evitar compartir vasos, platos y otros utensilios que puedan estar contaminados con saliva. No dar la mano ni besos al saludar, una costumbre que actualmente debemos evitar. Evitar el contacto con personas enfermas, personas que padezcan infecciones respiratorias agudas, fiebre y tos, así como viajar si no es necesario, y especialmente a países donde haya una alta incidencia de casos.

Niños alérgicos a alimentos

En cuanto a los niños alérgicos a alimentos, y ante la sospecha, la jefa del servicio de Alergología del Hospital Universitario Quirónsalud Madrid pide tomar todas las precauciones posibles. Eso sí, en el caso de que tengan que acudir a Urgencias, la experta remarca que los hospitales están habilitando circuitos "limpios" para atender a aquellos pacientes que tengan un problema de salud que no esté relacionado con el coronavirus, por lo que podrían ir al centro sanitario sin problemas.

La doctora Pérez Montero destaca que los casos más severos de infección por coronavirus se dan en adultos. "Probablemente la clínica presentada por los niños sea más leve, e incluso algunos estén asintomáticos. Aunque hay menos casos de niños infectados, ellos sí pueden trasmitir la enfermedad a sus padres o familiares. Por eso es tan importante quedarse en casa", según remarca la experta.

Y dado que mantener entretenidos a los niños en casa no es tarea fácil, la Dra. Ortega Casanueva nos da algunas pistas de cómo hacerlo cuando los niños tienen asma y alergia. En ese sentido, la Sociedad Española de Inmunología Clínica, Alergología y Asma Pediátrica (SEICAP) facilita en su web recursos para estos días de confinamiento, desde recetas y talleres para los niños alérgicos a los alimentos, cuentos que explican el asma, o la dermatitis atópica, pasatiempos y sopas de letras sobre la alergia etc. ¡Cualquier momento es bueno para pasarlo bien y educar en asma y alergia!