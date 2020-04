Rafael Matesanz señala al Gobierno: "No es verdad" que las decisiones sean "de los técnicos"

Pocas personas en España tienen más experiencia en crear y gestionar una organización sanitaria puntera que Rafael Matesanz que fundó y dirigió durante más de dos décadas de la Organización Nacional de Trasplantes, reconocida internacionalmente como una de las más eficaces del mundo.

En una entrevista en Es la Tarde de Dieter el doctor Matesanz ha criticado con severidad al Gobierno por su actuación ante la crisis sanitaria desatada por el coronavirus: "Se ha gestionado mal casi todo, es un compendio de errores, yo lo resumiría diciendo que se ha llegado tarde a todo".

"Se hizo tarde el diagnóstico"

Para el reputado especialista "se hizo tarde el diagnóstico de lo que se nos venía encima" a pesar de que al estallar la epidemia en Italia "había datos más que suficientes" para imaginar que iba a llegar a España desde un país que con el que nos unían "cientos de vuelos".

Para Matesanz ha habido dos grandes errores desde el principio: "También se decretó tarde el aislamiento y no se compraron test", algo clave ya que "todos los países" que lo están haciendo bien con la epidemia "han hecho muchos test; Corea, Alemania, Singapur…".

Por el contrario, "aquí no se compraron los test, no se compraron los EPI para los sanitarios y los que tenían que dar la cara… Y al final todo lo que ha venido después ha estado condicionado por ese llegar tarde y no poder hacer una gestión de la crisis similar a la de los países que lo han hecho bien", ha explicado el doctor, "y los resultados están aquí y los estamos padeciendo todos", ha concluido.

Ha habido recortes, pero "hay recursos y profesionales"

Matesanz ha explicado que es cierto que ha habido recortes en el Sistema Nacional de Salud, pero aún así "medios, sobre todo profesionales, teníamos y tenemos, muchos y muy bien preparados. El problema para él es que "no se ha recurrido a los profesionales que podrían haber aconsejado de una forma clara",

Pero lo peor han sido "las decisiones políticas que, en contra de lo que se dice no se han amparado en los consejos de los profesionales, sino que se han parapetado en ellos". Como ejemplo de esto ha recordado "los setenta y tantos actos de todo tipo el 8-M en Madrid" y ha asegurado que "no es aceptable que sólo unas horas después estuviésemos ya en situación de catástrofe, ¿que pasó en la noche del 8M para que pasáramos de no tener ni idea a que todo estuviese tan claro?", se ha preguntado.

El doctor ha sido muy crítico con los expertos que están asesorando al Gobierno, al menos en teoría; "Uno se puede rodear de un comité de expertos que quiera, de uno que le diga sí a todo o, si tiene el criterio suficiente, buscar a los expertos que le van a solucionar las cosas", ha dicho, para acto seguido rematar: "En este caso no se ha buscado a los expertos que podían haber aconsejado de una forma adecuada y me remito a los resultados".

Aún así se ha mostrado comprensivo con Fernando Simón, del que ha dicho que se ha "expuesto un día tras otro, tras otro" y así "es imposible no cometer errores y errores de mucho bulto". Además, ha puntualizado que "lo que pasa es que muchas de las culpas que se le echan no le corresponden", ya que en realidad "las decisiones se han tomado a otros niveles, quién piense que el 8M lo autorizó Fernando Simón está errando el tiro".

"Las decisiones no son de los técnicos"

Así, ha insistido en que "la inmensa mayoría de las decisiones han sido políticas" y, además, ha hecho una salvedad: "Y si ves al principio que esas decisiones técnicas no llevan a buen puerto de la mano de los políticos está buscar otro consejo, eso es evidente, lo que no puedes es parapetarte en que las decisiones son de los técnicos porque no es verdad".

Respecto a la última polémica, todo lo ocurrido alrededor del desconfinamiento de los niños, Matesanz ha asegurado que "la medida es razonablemente adecuada, pero el conjunto de cómo se ha comunicado esto y de lo que se ha hecho es un puro despropósito".

En este sentido, ha recalcado que "cuando hay una situación tan grave como esta lo que pide la población son criterios acertados y decisiones firmes, que no cambien de un día para otro, cuando las decisiones cambian de un día para otro y un día dices blanco y al otro negro creas un clima de inseguridad que es muy negativo".

Por último, el doctor Matesanz ha querido tener un recuerdo para los muchos fallecidos y para aquellos que están sosteniendo el país: "El hecho de que el país no haya colapsado no se debe a los políticos sino al sacrificio de todas estas personas, sanitarios, dependientes de supermercado, policía, ejercito que están arriesgando sus vidas y las de sus familias".