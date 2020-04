Lo prometido no es deuda para el Gobierno. El estudio de seroprevalencia que anunció el Ejecutivo hace más de dos semanas, el pasado 7 de abril, se retrasa, por lo menos, a la próxima semana.

Este estudio tratará de trazar un mapa de la pandemia y conocer su dimensión, y para realizarlo se contará con las Comunidades Autónomas. Así lo ha anunciado el ministro de Sanidad, Salvador Illa, en una comparecencia en el Congreso en la que ha asegurado que "va a empezar la semana viene y va a depender de cada Comunidad Autónoma".

Un matiz importante ya que, como ha reconocido el titular de Sanidad, en un primer momento, "los técnicos estuvieron considerando otros enfoques" y no contar con las autonomías, "pero se ha meditado y la opción más conveniente es hacerlo junto a las CCAA", ha explicado.

Resultados en 8 semanas

Los resultados completos de este estudio no se conocerán hasta pasadas ocho semanas, a finales de junio, aunque Illa se ha comprometido a ir proporcionando datos provisionales antes de esa fecha. "No hace falta esperar al final del estudio para tener datos preliminares", ha explicado el ministro de Sanidad que ha dicho "no conocer otro país europeo que haga un estudio de estas dimensiones".

El estudio será llevado a cabo por el Instituto Nacional de Salud Carlos III con la colaboración del Instituto Nacional de Estadística (INE) y de las Comunidades Autónomas. La muestra total a seleccionar es de 90.000 personas y, según se establece en el documento de trabajo al que ha tenido acceso Europa Press, la mitad (45.000) se asignará de forma uniforme a las 52 provincias, una sexta parte (15.000 personas) se designarán de forma uniforme a las 17 comunidades autónomas y, dentro de ellas, de forma proporcional al tamaño poblacional de sus provincias.

En los próximos días, los seleccionados recibirán una llamada telefónica para concertar una cita en el centro de salud o bien una visita a domicilio e Illa les ha "animado" este jueves a participar en ella, aunque será voluntario.

Medidas para los mayores

Illa también anunciaba en esta comparecencia que tras sus medidas para los menores, el Gobierno está "trabajando para que, en cuanto sea posible, las medidas de alivio lleguen también a los mayores".

El ministro de Sanidad que durante su discurso se ha excusado por la compra de mascarillas y test defectuosos: "Ha habido cinco alertas de mascarillas que presentaban problemas de otros países. Eso no solo le ha pasado a España".

Illa ha anunciado también que el pasado martes comunicó al proveedor de las mascarillas defectuosas de la empresa Garry Galaxy el cese del suministro de estos productos, que se van a obtener a partir de ahora "a través de otras empresas autorizadas por el Gobierno chino".

Según el titular de Sanidad, el Ejecutivo "priorizó" la seguridad de los profesionales sanitarios, a los que iban destinadas las mascarillas, y ofreciendo toda la información con "máxima transparencia" a las comunidades y el error "solo estuvo en un lote". Aún así "se pidió la retirada de todas las mascarillas que iban en un envase verde", ha dicho Illa, que ha explicado que otros lotes analizados cumplían con todas las especificaciones y "tenían el marcado CE".