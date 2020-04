Los farmacéuticos, al Gobierno: "Es muy fácil regular ahora el precio de las mascarillas"

El presidente del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Madrid, Luis González, ha vuelto a criticar la forma en la que el Gobierno está tratando al colectivo de los farmacéuticos durante la crisis del coronavirus. En Es la tarde de Dieter, Luis González ha pedido al ejecutivo de Pedro Sánchez que les dejen "trabajar tranquilos y no con altibajos en los precios de las mascarillas y los geles", "¿tanto les cuesta?"

González ha arremetido contra la decisión del Gobierno de fijar un precio máximo de venta de las mascarillas: "es muy fácil regular ahora el precio de las mascarillas cuando ya están llegando. Me gustaría que lo hubieran puesto al principio cuando no habían mascarillas y nos teníamos que buscar la vida individualmente para tenerlas". En este sentido, ha criticado que no han recibido "ningún tipo de ayuda" por parte del Ministerio de Sanidad.

El presidente del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Madrid ha dejado claro que el sector no ha abusado fijando los precios los mascarillas y geles hidroalcóholicos. Ha asegurado que "habrán abusado los especuladores, los farmacéuticos no. Lo que hemos hecho ha sido dar un gran servicio a la ciudadanía. Hay que tener un poquito de consideración con las personas que estamos dando todo detrás del mostrador, incluso la vida".

Ha recordado que solo en la Comunidad de Madrid han fallecido nueve farmacéuticos desde el inicio de la pandemía y ha querido mandar un mensaje de ánimo a sus compañeros "que sigan trabajando, demostrando que somos auténticos trabajadores sanitarios. Por mucho que nos hagan, nos van a tener al pie del cañón, que es lo que estamos acostumbrados a hacer los farmacéuticos".