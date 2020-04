El Instituto Coordenadas alerta de nuevo colapso sanitario si no se reactiva la actividad asistencial El Instituto Coordenadas alerta del riesgo de un nuevo colapso sanitario si no se reactiva la actividad asistencial no relacionada con el covid-19.

Colapso de las Urgencias durante el pico de la pandemia | EFE Los analistas del Instituto Coordenadas estiman que la suspensión de la actividad quirúrgica no urgente y la desprogramación de las consultas especializadas debido a la urgencia de atender a los pacientes afectados por coronavirus durante las pasadas semanas, triplicará las listas de espera de la sanidad pública. "Unas listas que, según los últimos datos oficiales del Ministerio de Sanidad de junio de 2019, batieron un nuevo record alcanzando los 671.494 pacientes en lista de espera, con el 15,8% con esperas por encima de los seis meses, la cifra más alta desde 2003", señala el Instituto en un comunicado. Los analistas consideran que se trata de "una situación insostenible que, una vez superado el colapso sanitario de las primeras semanas, exige de medidas urgentes que garanticen la seguridad de profesionales y pacientes pero que permitan reactivar de manera inmediata la actividad asistencial 'no COVID-19' para evitar un segundo colapso del Sistema Nacional de Salud". A su juicio, "los datos de las comunidades autónomas reflejan la capacidad de afrontar la desescalada hospitalaria con zonas 'limpias' para hacer frente a las necesidades sanitarias más allá del coronavirus". En este sentido, consideran que, dado que el aplanamiento de la curva de contagios ha estabilizado la tasa de hospitalizaciones y de entrada en UCI, que ya está por debajo del 2%, los hospitales de campaña como el de IFEMA de Madrid y el de Fira de Barcelona tienen la perspectiva de convertirse en centros hospitalarios monográficos para tratar a pacientes de Covid-19 y poder destinar las camas en los hospitales a las patologías comunes. "Estos pabellones hospitalarios van a convertirse en balón de oxígeno de los hospitales para recuperar su actividad más allá del coronavirus", auguran. Para Jesús Sánchez Lambás, vicepresidente ejecutivo del Instituto Coordenadas, "la batería de medidas para combatir el coronavirus llega en un momento en que las listas de espera están en máximos incompatible con el derecho constitucional a la salud. Las necesidades sanitarias de los pacientes no covid-19 no pueden seguir en estado de hibernación. Es urgente acondicionar y dejar limpio de coronavirus buena parte del sistema sanitario para poder reactivar una actividad sanitaria post-covid". En este sentido, recuerdan que muchos pacientes con patologías agudas o crónicas han dejado de acudir a los centros hospitalarios ante el temor de contagiarse del coronavirus, "una situación de la que están alertando las principales sociedades médicas especializadas", como la Sociedad Española de Cardiología, que ha constatado que se han realizado un 57% menos de angioplastias; la Sociedad Española de Neurología (SEN), que ha constatado una reducción de más del 30% de ingresos hospitalarios por infartos cerebrales, o la Sociedad Española de Diabetes o las del ámbito oncológico, que han destacado las disfunciones que se han generado en los tratamientos de los pacientes, especialmente en los retrasos y las interrupciones de algunas pruebas y procedimientos programados. Compartir

