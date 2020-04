Expertos surcoreanos descartan que pacientes recuperados de coronavirus hayan vuelto a infectarse

El jefe del Comité Clínico Central para las Nuevas Enfermedades Infecciosas de Corea del Sur, Oh Myoung-don, ha descartado que las personas curadas de la covid-19 puedan volver a infectarse, según recogen medios como Newsweek y The Korea Herald.

Los expertos surcoreanos comparecieron este miércoles para explicar por qué más de 260 personas que se habían recuperado de la enfermedad dieron positivo en covid-19 cuando se les volvió a hacer test. Myoung-don explicó que estos positivos se deben a que, en las células de los pacientes, todavía hay fragmentos del virus "muertos" o "inactivos": "Pueden existir fragmentos de ARN del virus en una célula, aunque éste esté desactivado".

El jefe del Comité Clínico Central para las Nuevas Enfermedades Infecciosas también dijo que "los casos en los que las personas volvieron a dar positivo se debieron a los límites técnicos de las pruebas RT-PC", agregando que el Sars-Cov-2 "no invade el interior del núcleo celular" y, por tanto, "el virus no crea infecciones crónicas".

Además, añadió que el nuevo coronavirus es diferente al VIH y al virus de la hepatitis B, dado que estos virus permanecen latentes dentro del núcleo de una célula y causan luego una infección crónica.

A principios de marzo, la OMS también consideró que "no había ninguna evidencia" de casos reinfectados, sino posibles fallos en los test de detección del coronavirus.

Corea del Sur: sin casos locales y 247 muertos

El Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades de Corea del Sur ha registrado este miércoles cuatro casos importados de covid-19, pero ninguno de transmisión local por primera vez desde que comenzó el brote del nuevo coronavirus en el país asiático hace más de dos meses, según informa Europa Press.

Corea del Sur, que llegó a ser uno de los países más afectados por la pandemia, ha reducido drásticamente sus cifras de contagios y fallecimientos. El último balance contempla 10.765 casos positivos y 247 víctimas mortales, después de que se haya registrado una el miércoles.