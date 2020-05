60 sanitarios han fallecido ya por coronavirus en España

En Es la tarde de Dieter, el presidente de la Organización Médica Colegial, Serafín Romero, ha confirmado que hasta 60 sanitarios han fallecido desde que comenzó la crisis del coronavirus en nuestro país. En concreto, ha desvelado que han perdido la vida 44 médicos, 3 en Madrid en las últimas 24 horas, 5 profesionales de la enfermería y 12 farmacéuticos. Además, ha recalcado que varios profesionales están en la UCI luchando por sus vidas.

Un dato que el Gobierno de Pedro Sánchez no ha querido desvelar en distintas ruedas de prensa, a pesar de la insistencia de los periodistas. No obstante, este dato si que aparece este jueves en el Informe sobre la situación de COVID-19 en personal sanitario en España que publica el Instituto de Salud Carlos III .Precisamente, preguntado sobre por qué el Gobierno no ha dado está información, Serafín Romero ha respondido que su organización publica los datos semanalmente pero que el Ejecutivo no les ha pedido información.

Por otro lado, Romero ha lamentado las condiciones en las que han estado trabajando estos profesionales. "Hemos estado sometidos a un alto grado de exposición, nadie nos han hecho pruebas". No obstante, ha afirmado que ahora sí "se está testando a todos los profesionales sanitarios, aunque a diferente velocidad y con distintas pruebas". Además, ha comentado que "la situación general en los centros sanitarios ha mejorado en relación a las últimas semanas".

Eso sí, ha advertido que vamos "un poco rápido" desde el punto de vista sanitario para pasar a la fase 1 de la desescalada. "Ante un rebrote habría problemas de desabastecimiento de material, por eso es importante no bajar la guardia". Por último, el presidente de la Organización Médica Colegial ha recomendado el uso de la mascarilla a los ciudadanos. "La mascarilla ayuda no solamente a no propagar sino también a protegerse. Yo sería partidario de que ahora mismo para toda actividad donde vaya a haber encuentro entre personas, fuera obligatoria la mascarilla".