Las mascarillas, obligatorias tres meses después... mientras Simón reconoce que no lo fueron antes porque no había

Al tercer mes de crisis sanitaria, y tras pasar casi la totalidad de este periodo señalando que no eran obligatorias, Sanidad por fin ordena que el uso de mascarillas será obligatorio desde este jueves en espacios cerrados y en la calle cuando no se pueda garantizar una distancia mínima de dos metros para los mayores de seis años y recomendable para los niños de entre 3 y 5 años, según recoge Efe.

Por su parte, Fernando Simón reconoció este martes que no se recomendó antes el uso de mascarillas... porque no había y se producían en China. Según el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES), en la reunión mantenida los días 18 y 19 de febrero en Estocolmo por el Centro de Prevención de Enfermedades Infecciosas de la Unión Europea, a la que asistió personalmente, se valoró qué medidas "eran realizables" para prevenir la transmisión del coronavirus en Europa: "No las que nos gustaría tener, sino las que podíamos utilizar".

"Se valoró qué medidas eran realizables para prevenir la transmisión en los países con el nivel de transmisión que había en ese momento. Las medidas de prevención y control deben ser factibles, que se puedan llevar a cabo", explicó en la rueda de prensa desde Moncloa.

En este sentido, según recoge Europa Press, aseveró que en ese momento concreto se vivía ya el bloqueo de las exportaciones desde China de materias como mascarillas quirúrgicas, y esto, dado que ese país era el prácticamente el único fabricante, "generaba un importante problema para los países europeos a la hora de dar recomendaciones de uso de un equipamiento que apenas estaba disponible en todo el entorno europeo".

Cómo usar las mascarillas

El Boletín Oficial del Estado (BOE) publica este miércoles la orden del Ministerio de Sanidad que regula el uso generalizado de las mascarillas en la vía pública, en espacios al aire libre y en cualquier lugar cerrado de uso público o que se encuentre abierto al público cuando no se pueda mantener la distancia de seguridad.

De esta obligación quedan exentas las personas con alguna dificultad respiratoria que pueda verse agravada por su utilización, así como para quienes esté contraindicado por motivos de salud o discapacidad.

Tampoco será exigible en actividades incompatibles con su uso, como la ingesta de alimentos y bebidas, y en circunstancias en las que exista una causa de fuerza mayor o situación de necesidad.

Respecto a los tipos de mascarillas que deberán usarse, la orden ministerial indica que pueden ser de cualquier tipo, preferentemente higiénicas y quirúrgicas, que cubran nariz y boca.

El uso generalizado de mascarillas para reducir la transmisión comunitaria del SARS-CoV2 está justificado, según dice ahora Sanidad, no solo por su alta transmisibilidad, sino también por la capacidad que han demostrado las mascarillas para bloquear la emisión de gotas infectadas, "muy importante cuando no es posible mantener la distancia de seguridad".

El Ministerio subraya además que es necesario seguir un principio de precaución que permita continuar por la senda de la reducción de los casos de contagio de la enfermedad, principalmente cuando no se dispone de otras medidas como la vacunación.