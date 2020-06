Gilead da por segura "una mejoría" en pacientes de covid-19 tratados con Remdesivir

Gilead anunció este lunes los resultados de su estudio con Remdesivir en pacientes con neumonía moderada por covid-19 y resaltó que el ciclo de tratamiento de cinco días ofrece "una mejora clínica significativamente mayor frente al estándar de tratamiento".

En un comunicado, Gilead explica que su ensayo fase III Simple en pacientes hospitalizados con neumonía moderada por covid-19 demuestra que aquellos que han estado en el grupo de tratamiento de cinco días con Remdesivir tienen un 65% más de probabilidades de tener una mejoría clínica en el día 11 en comparación con los del grupo que recibió sólo el estándar de tratamiento.

En cuanto a las probabilidades de mejoría de los pacientes con el ciclo de tratamiento de diez días de Remdesivir versus el estándar de tratamiento también se puede determinar que han sido "favorables, mostrando una tendencia positiva, pero sin alcanzar la significación estadística". Así, Gilead está trabajando en la revisión y envío en las próximas semanas de los datos completos del estudio para su publicación en una revista científica de reconocido prestigio.

"Nuestra comprensión de la gravedad, en todo su espectro, de la infección por SARS-CoV-2 y las presentaciones de covid-19 continúan evolucionando", declaró Francisco Marty, especialista en enfermedades infecciosas en el Brigham and Women's Hospital y profesor asociado de medicina en la Facultad de Medicina de Harvard.

"Los resultados de este estudio ofrecen datos adicionales alentadores para Remdesivir que muestran que, si podemos intervenir antes en el avance de la enfermedad con un ciclo de tratamiento de cinco días, se podrían mejorar significativamente los resultados clínicos para estos pacientes", concluyó el doctor Marty.

Remdesivir está aprobado actualmente en Japón como tratamiento para pacientes infectados por SARS-CoV-2, el virus que causa covid-19. Fuera de Japón, es un medicamento en investigación no aprobado. La Agencia de Medicamentos y Alimentos de los Estados Unidos (FDA) otorgó a Remdesivir una autorización de uso de emergencia para el tratamiento de pacientes hospitalizados con coronavirus grave; la autorización es temporal y no reemplaza el proceso formal de presentación, revisión y aprobación de solicitudes para nuevos medicamentos.

Con este estudio, los pacientes hospitalizados con infección confirmada por SARS-CoV-2 y evidencia de neumonía que no presentaban niveles reducidos de oxígeno fueron aleatorizados para recibir Remdesivir durante cinco o diez días o el estándar de tratamiento. El objetivo principal del ensayo fue analizar el estado clínico de los pacientes en base a una escala ordinal de 7 puntos en el día 11, que abarca desde el alta hospitalaria, necesidades de asistencia de oxígeno, ventilación mecánica hasta el fallecimiento. El objetivo secundario fue analizar la tasa de eventos adversos acaecidos en los grupos de tratamiento con Remdesivir en comparación con los observados en el grupo de estándar de tratamiento.

"Ahora tenemos tres ensayos clínicos aleatorizados y controlados que demuestran que Remdesivir mejora los resultados clínicos medidos empleando distintos métodos. Los resultados de hoy muestran que cuando se trata la enfermedad en su presentación moderada, un ciclo de cinco días de Remdesivir conduce a una mejoría clínica mayor que el estándar de tratamiento, agregando más evidencia del beneficio de Remdesivir a los resultados de los estudios publicados previamente", comentó Merdad Parsey, director médico de Gilead.

A su juicio, "el estudio controlado con placebo del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas mostró que Remdesivir permite una recuperación más rápida y que el tratamiento temprano mejora los resultados clínicos de los pacientes". "Nuestro estudio en pacientes graves demuestra que cuando se trata a pacientes con enfermedad grave, cinco días de Remdesivir conducen a mejoras clínicas similares a ciclos de diez días", añadió. "Los datos de hoy impulsarán aún más nuestros esfuerzos de investigación, incluida la evaluación de un tratamiento más temprano en el curso de la enfermedad, además de estudios de combinación con otras terapias para los pacientes más críticos, estudios pediátricos y el desarrollo de formulaciones alternativas", concluyó Parsey.

Remdesivir fue generalmente bien tolerado en los grupos de tratamiento de cinco y diez días. Los eventos adversos más comunes que ocurrieron en más del 5% de los pacientes en ambos grupos de tratamiento fueron náuseas, diarrea y dolor de cabeza

Ensayos

Gilead inició dos ensayos clínicos aleatorizados, abiertos y multicéntricos de fase III con Remdesivir, los estudios Simple, en países con una alta prevalencia de covid-19. Los estudios se llevaron a cabo en más de 180 centros de todo el mundo, incluidos hospitales de Estados Unidos, China, Francia, Alemania, Hong Kong, Italia, Japón, Corea, Países Bajos, Singapur, España, Suecia, Suiza, Taiwán y Reino Unido.

El primer ensayo Simple evalúa la eficacia y la seguridad de las dosis de cinco días y diez días de Remdesivir administrado por vía intravenosa en pacientes hospitalizados con manifestaciones graves de covid-19. La fase inicial del estudio aleatorizó a 397 pacientes. Los primeros resultados se anunciaron el 29 de abril y los datos completos se publicaron en The New England Journal of Medicine el pasado 27 de mayo. Se agregó una fase de extensión del estudio para inscribir hasta 5.600 pacientes adicionales, incluidos aquellos con ventilación mecánica.

El segundo ensayo Simple evalúa la seguridad y la eficacia de las dosis de cinco y diez días de Remdesivir administrado por vía intravenosa en pacientes hospitalizados con manifestaciones moderadas de covid-19, en comparación con el estándar de tratamiento. La fase inicial del estudio aleatorizó a 600 pacientes. Se agregó una fase de extensión del estudio para incluir hasta 1.000 pacientes adicionales con enfermedad moderada. Además de lo reseñado, los resultados de la fase de extensión del estudio se esperan en los próximos meses.

Gilead Sciences, Inc. es una compañía biofarmacéutica centrada en la investigación que descubre, desarrolla y comercializa medicamentos innovadores en áreas con necesidades médicas no cubiertas. Tal y como destaca la compañía, "se esfuerza por transformar y simplificar la atención a personas con enfermedades que amenazan la vida de pacientes en todo el mundo". Gilead tiene operaciones en más de 35 países en todo el mundo, y sede en Foster City, California.