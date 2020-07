Los rebrotes en Lérida obligan a instalar carpas frente a las Urgencias del Hospital

Inquietud en Lérida por el aumento de los contagios por coronavirus. Según datos expuestos por la consejera de Salud de la Generalidad, la semana pasada se registraron 167 casos y esta semana se ha pasado a 325 contagios. Dadas las circunstancias, la Generalidad ha instalado carpas delante de la puerta de Urgencias del Hospital Arnau de Vilanova de Lérida para hacer frente a un posible aumento de la demanda hospitalaria. Además, la consejera ha pedido a los habitantes de la comarca de la Franja de Huesca que vayan a su hospital de referencia, en Barbastro, a fin de no presionar al de Lérida, más próximo.

Desde la conclusión del plan de desescalada se han producido ocho rebrotes en la provincia de Lérida, tres de ellos en empresas frutícolas con 24 positivos, y un cuarto en una residencia de ancianos, con 13 residentes y cinco cuidadores contagiados.

En declaraciones a TV3 el médico responsable del área dedicada a los pacientes con coronavirus, José Luis Morales Rull, ha alertado de que "tenemos la planta prácticamente llena" y que la situación recuerda al comienzo de la epidemia con una media de dos ingresos diarios por coronavirus.

A pesar de los datos, la consejera Vergès no contempla por el momento el confinamiento selectivo, posibilidad esgrimida por el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, quien ha asegurado que la Generalidad se planteaba esa posibilidad. Vergés lo ha descartado por el momento, si bien ha reclamado a los ciudadanos de la provincia a que suspendan las actividades no esenciales y ha pedido que se extremen las medidas profilácticas, que la gente no se quite las mascarillas cuando mantienen conversaciones por la calle y que se respete la distancia física de dos metros.