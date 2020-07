Farmaindustria: "Podemos convertirnos en productores de las últimas fases de la fabricación de vacunas"

En las últimas semanas han aumentado de manera exponencial los contagios de coronavirus en España. El temor ante un nuevo confinamiento que vuelva a paralizar por completo la actividad económica hace que la necesidad de encontrar una vacuna contra la covid-19 sea primordial.

En el programa Es la Tarde de Dieter de esRadio el director general de Farmaindustria, Humberto Arnés, comentó la posibilidad de encontrar una vacuna y el papel de la industria farmacéutica española en el desarrollo de la misma. Arnés dijo que "podemos convertirnos en productores de las últimas fases de la fabricación de vacunas". Aseguró que "hay alguna compañía de capital nacional que está en contactos con compañías que están desarrollando las vacunas para participar en las últimas fases del proceso de producción y tienen capacidad productiva no sólo abastecer el mercado nacional sino a otros países". En este sentido añadió que en España "tenemos compañías bien capacitadas para participar en esa última fase de la fabricación de la vacunas".

"Si la vacuna de Moderna puede tener la autorización de las autoridades sanitarias y puede ponerse en el mercado, Rovi ha suscrito un acuerdo de colaboración muy interesante para fabricar vacunas en España", explicó el director general de Farmaindustria. Cree que esto "permitiría tener un abastecimiento en España de esa vacuna y también exportarla a otros países porque la capacidad productiva de Rovi es muy elevada".

Sobre una posible fecha de lanzamiento de las vacunas dijo que "nos pregunta mucha gente porque las informaciones son contradictorias". También comentó que "se ha ido formando un gran número de iniciativas para desarrollar vacunas, pero nosotros pensamos que hay una media docena muy bien posicionadas, tanto en el ámbito asiático como en el occidental, para poder ver la luz a principios del año próximo". Algunas de estas vacunas "están en fase de ensayos clínicos" y "están dando muy buenos resultados" por ese motivo esperan que "en tiempo récord podamos tener la posibilidad de poner en el mercado las primeras unidades de vacunas a principios del año que viene".

El doble reto de la vacuna contra la covid-19

El director general de Farmaindustria también comentó cuáles son los retos a los que se enfrenta el sector a la hora de producir la vacuna contra el coronavirus. Dijo que "el desarrollo de una vacuna o un medicamento es un proceso muy largo, unos 10 años". "Aquí, gracias a una colaboración y un esfuerzo muy intenso de la comunidad científica y la comunidad industrial, es posible poner una vacuna en el mercado en un tiempo récord de un año", aseguró.

Además indicó que "el reto no es sólo desarrollar la vacuna, es producir las ingentes cantidades de dosis de vacunas que se requieren". En este sentido Humberto arnés añadió que "para tener una inmunidad de rebaño en todo el planeta se requiere vacunar a un 50%, un 60% o 70% de la población". Para lograrlo, "si se tuviera que vacunar a la mitad de la población mundial dando dos o tres dosis estamos hablando de 10.000 millones de dosis".

Por ese motivo indicó que "hay que hacer frente a ese doble reto: desarrollar una vacuna que sea eficaz contra el coronavirus y ser capaces de producir en tiempo récord una cantidad suficiente para conseguir la inmunidad de rebaño que es lo que va a retornar la confianza en la economía y en la sociedad".

Precio "sin ánimo de lucro"

El director general de Farmaindustria también hizo una mención sobre el precio que podría tener en el mercado la vacuna contra el coronavirus. "Nuestras compañías se han comprometido y han suscrito un documento en Ginebra en el que participa la OMS, numerosos estados occidentales y alguna ONG". En este documento se acuerda que "las vacunas se vendan a un precio sin ánimo de lucro, a un precio asequible y que sean a disposición de todo el mundo".

Arnés señaló que "de nada sirve que nos vacunemos nosotros si nuestros vecinos no están vacunados" y aseguró que "debemos intentar que ese acceso sea lo más equitativo posible para que esa inmunidad amplia se pueda lograr en todo el planeta".

Sobre el supuesto espionaje de Rusia que han denunciado algunos países, Humberto Arnés indicó que "las compañías que están en la cabeza de ese desarrollo son compañías que llevan muchos años desarrollando vacunas y que tienen una gran experiencia en ello". En este sentido añadió que "si no sería imposible que en ese tiempo récord pudiéramos conseguir una vacuna" y que "por mucho que pueda haber espionaje en este ámbito esta carrera sólo la pueden correr aquéllos que han tenido una preparación durante muchos años".

Un sector puntero en España

La industria farmacéutica es un sector muy potente en España. El director general de Farmaindustria aseguró que "una de las lecciones que hemos aprendido es la importancia de tener sectores estratégicos bien arraigados en nuestro territorio".

Contó que "estos largos meses ningún paciente en España se ha visto en riesgo de que el medicamento que toma no le ha podido llegar en tiempo". En este sentido recordó que en España "hay 25 millones de personas que cada día toman un medicamento para llevar una vida en unas condiciones de cierta normalidad. Esas millones de personas han tenido cada día el medicamento que precisaban". También apuntó que "las personas que han tenido que estar en la UCI gracias a un esfuerzo de nuestras compañías y de las autoridades sanitarias, la distribución y las farmacias han podido tener los medicamentos que precisaban".

"Hay una máxima que hemos aprendido también: no hay economía sin salud y no hay salud sin tratamientos y medicamentos que puedan combatir la enfermedad", dijo el director general de Farmaindustria. "Nos sentimos no sólo un sector de la actividad sanitaria sino un agente muy importante de la actividad económica. Somos un sector ejemplo de ese nuevo modelo productivo que requiere España", añadió.

Sobre la industria farmacéutica explicó que es "un sector innovador, potente en producción, exportador y generador de empleo de calidad". Además contó que invierten "del orden del 20% de toda la investigación industrial que se hace en nuestro país, uno de cada 5 euros que invierte la industria radicada en España es de la farmacéutica". "De esos miles de millones de euros que invertimos en investigación una gran parte se desarrolla en colaboración con centros públicos de investigación. Somos el mayor dinamizador de la investigación biomédica española", sentenció.