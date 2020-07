'Qué Médico', el directorio para opinar sobre los profesionales de la salud cumple 10 años

Quemedico.com es un proyecto colaborativo que se lanzó en el 2010 con el objetivo de ayudar a los pacientes a elegir a los profesionales de la salud mejor valorados gracias a la opinión de miles de usuarios.

Fue uno de los primeros directorios en España en donde se podía opinar sobre los profesionales de la salud y a diferencia del resto de los directorios de este estilo, en Quemedico.com siempre han luchado por publicar las opiniones de sus usuarios sin censuras, por ello, no ofrecen planes de promoción a los profesionales de la salud para que salgan en las primeras posiciones de los rankings, ni tampoco borran las opiniones negativas o no deseadas siempre y cuando se realicen desde el respeto y no vulneren el derecho al honor. Si un profesional de la salud pide la eliminación de determinadas opiniones directamente le comunican que tendrán que dar de baja su perfil completo.

A pesar del miedo generalizado que tienen los profesionales de la salud a estar expuestos en Internet a posibles críticas y comentarios de sus pacientes, sólo el 20% de los comentarios son negativos, mientras que el 50% son buenos y el 30% muy buenos.

El directorio actualmente cuenta con una potente base de datos donde están agrupados por localidades, especialidades y seguros médicos más de 45.000 Especialistas y 9.000 centros, tanto de la sanidad pública como privada, así como más de 10.000 opiniones publicadas. El registro es gratuito.

Las especialidades más buscadas son los dentistas en Madrid y en Barcelona, seguidos de los Fisioterapeutas, Ginecólogos, Cirugía plástica y psicólogos.

Además, este tipo de directorios son una potente herramienta de trabajo tanto para los profesionales como para las aseguradoras, ya que permite tener información muy actualizada del servicio percibido por los pacientes tanto de los profesionales como de las clínicas.

Según comScore, en la actualidad, 31.7 millones de españoles usan Internet, lo que representa a un 90 por ciento de la población de 16 a 74 años. El 78 por ciento de los internautas busca información de salud, tanto para ellos (87%) como para sus familiares y conocidos (89%). El 92 por ciento utiliza para ello buscadores.