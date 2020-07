Sanidad reconoce que hay 483 brotes, el 25% de ellos con riesgo de descontrolarse

El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias del Ministerio de Sanidad (Ccaes), Fernando Simón, ha elevado el número de brotes activos a 483, con 5.700 contagiados, y ha explicado que el 75% de ellos tienen menos de diez casos asociados.

Pero sí existe un 25% aún de brotes con un "número importante de casos" y que son los que tienen alto riesgo de generar transmisión comunitaria, ha dicho. Y el núcleo más importante de los 438 brotes, un 34%, se han producido en el ámbito sociofamiliar, es decir asociados a reuniones familiares y a locales de ocio.

Actualmente hay 90 brotes familiares identificados que representan 770 casos, y 30 brotes asociados a locales de ocio, pero que suponen 1100 casos nuevos, y en buena parte de jóvenes. No obstante estos no suponen un problema de gran magnitud, pero sí son mas difíciles de rastrear y controlar, ha explicado. Son población más joven y más sana, ha dicho Simón, quien no obstante ha hecho hincapié en que eso no quiere decir que no haya cuadros graves entre ellos.

"Tenemos ahora mismo cuadros de pacientes jóvenes graves, ingresados en UCI. No era lo habitual antes, cuando eran personas mayores, pero esto tiene que quedar ahora claro para que las personas que se están viendo afectadas reflexionen sobre los riesgos a los que se pueden exponer, además de a los que pueden poner a las personas queridas", ha advertido. Además de estos brotes están los relacionados con el sector hortofrutícula con los temporeros.

Simón se ha referido también al descenso de la letalidad, que ha bajado hasta el 0,6 y el 0,4 hace quince días frente al 11 y el 15% que se registraba al principio, y al mayor número de detecciones, del 60% actual al 10 % de marzo y abril. Se están detectando alrededor de cuatro contactos estrechos por cada caso detectado y un 39% desarrollan síntomas.

El epidemiólogo ha asegurado que el 98% de los casos sospechosos son diagnosticados -en su mayoría, el 60% son personas asintomáticas-, pero también ha dejado claro que el virus "aún no ha desaparecido" y no lo hará hasta que a final de año haya vacuna.

También se ha referido al número de casos importados: entre el 23 y 29 de julio se han notificado 142 procedentes de todas las partes del mundo, aunque vienen con más frecuencia de los que tienen más incidencia, como América Latina.

Simón cree que no hay segunda ola

Simón cree que no estamos ante una segunda ola y ha insistido en que la situación actual de España "no es comparable" a la que se vivió en marzo y abril.

Sobre la posible inmunidad que podría acompañar a los resfriados comunes frente al coronavirus, Simon ha explicado que, aunque no es experto en inmunología, reconoce que estos están asociados a coronavirus de otras familias y sería interesante examinar ese extremo.