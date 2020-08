El experto que pide una auditoría independiente de la gestión del covid-19: “Hemos cometido muchos errores”

En la revista británica The Lancet un grupo de 20 científicos españoles han pedido un examen o auditoría independiente para descubrir los fallos que se han producido en la gestión de la pandemia del coronavirus. En el programa Es la Mañana de Federico de esRadio uno de los firmantes, el epidemiólogo y catedrático emérito de la Universidad de Santiago de Compostela, Juan Gestal, ha comentado los motivos de esta petición.

Gestal ha asegurado que "el objetivo es aprender de los errores" porque "a la vista está que se han cometido muchos errores" ya que España es "de los países más afectados". "Hay que ver porqué se ha producido eso y tratar de que no deba producirse en lo que queda de pandemia y en pandemias futuras", ha destacado.

En el texto que han publicado en The Lancet presentan "datos globales de la situación de España" y piden que "se hiciese una evaluación por personas con conocimientos, con capacidad y con independencia". El experto ha recordado que "al principio de la pandemia Pedro Sánchez dijo que iba a hacerse un libro blanco. Esto sería el libro blanco de cómo se ha gestionado la pandemia por el gobierno central y las CCAA". Gestal ha remarcado que "el objetivo de esto es no culpabilizar, no es repartir culpas sino aprender de los errores y no volver a caer en los mismos". Aunque ha afirmado que "si todo hubiera ido muy bien no sería necesaria una evaluación porque uno cuando aprende es cuando se equivoca".

Sobre el director del Centro de Coordinación de Alertas Sanitarias, Fernando Simón, ha dicho: "La posición del Dr. Simón es muy complicada, estar en un puesto de ese tipo en donde salía rodeado de ministros, del presidente del gobierno, fuerzas del orden… es muy difícil preservar una independencia técnica". Cree que el papel que ha tenido que llevar a cabo Simón es "muy complicado". En este sentido ha propuesto "crear una agencia de sanidad, un organismo con un cierto nivel de independencia para controlar la sanidad en el conjunto del Estado".

Ponerse por delante de la pandemia

El epidemiólogo ha asegurado que en España "hemos ido por detrás de la pandemia desde el principio. No creímos que nos venía la pandemia. No preparamos el sistema sanitario para hacerle frente y arrasó como un tsunami". Piensa que "el confinamiento terrible consiguió frenar la curva y que descendiese" y que "cuando estábamos arriba de la curva había que empezar a buscar a los asintomáticos". "Cuando empezaba la famosa desescalada era el momento de poner en marcha esos rastreadores y la búsqueda de las fuentes de infección asintomática", ha destacado.

Juan Gestal cree que "ahora estamos en la segunda onda" de la pandemia del coronavirus y que "es diferente que la primera porque ahora tenemos más medios pero tampoco se está yendo por delante". Sobre los inconscientes que no cumplen las normas ha dicho que "hay una serie de actividades que deben ser perseguidas y castigadas y otras actividades comerciales que no son compatibles con una pandemia". En cuanto a estos sectores ha señalado que "la administración tiene que buscar como ayudarles".

Sobre el virus y la inmunidad ha contado que "una persona que haya desarrollado una inmunidad después de padecer esta infección va a quedar con una protección". "No sabemos cual va a ser la duración de esa protección" pero aunque "los anticuerpos pueden desaparecer de la sangre quedan células de memoria" que se activarían ante "un nuevo contacto del virus con ese organismo".

"La inmunidad de rebaño no es una estrategia válida para esta pandemia porque supondría unos costes de vidas inasumibles", ha explicado. El epidemiólogo ha asegurado que "tenemos que saber que vamos a tener que convivir" con el coronavirus y "acostumbrarnos". Para frenar los brotes piensa que "hay que poner medidas quirúrgicas para que no sigan aumentando" y "cortar rápidamente la transmisión comunitaria".

"Tendremos que tratar de ir por delante con muchos test para reducir al máximo la fuente de infección de los asintomáticos, usar la mascarilla, distancia de seguridad e higiene de manos. Convivir con esas medidas cuando llegue la vacuna y después también", ha destacado. El epidemiólogo, además, cree que "no se va a producir un confinamiento en conjunto pero sí por zonas donde el virus se escape de control".

Vuelta al colegio

Otro de los asuntos que ha analizado el catedrático emérito de la Universidad de Santiago de Compostela es la vuelta a las aulas de los alumnos que está prevista para el próximo mes de septiembre. Ha dicho que "las burbujas es un planteamiento para los primeros cursos porque ahí el contacto físico es inevitable" y que en esos cursos "los alumnos y profesores sean los mismos".

Cree que "el problema es cuando salen del colegio" aunque para dentro del centro "es una posibilidad de protección". En cuanto a los alumnos más mayores piensa que podrían servir "la distancia de seguridad, el uso de mascarillas y la higiene de manos".

El experto ha asegurado que "la enseñanza presencial es importante y si las circunstancias lo permiten se va a llevar a cabo". Por eso piensa que "hay que preparar el sistema educativo para que pueda compaginar bien la enseñanza presencial cuando sea posible con la a distancia si en algún momento es necesaria". Ya que, por el momento, "no hay una solución mejor".