Dos auxiliares de enfermería graban y difunden cómo vejan a una anciana en una residencia de Cataluña

Delirante suceso en una residencia de ancianos en la localidad barcelonesa de Tarrasa. Un par de auxiliares vejan a una anciana y una de ellas difunde los malos tratos en redes sociales. En el vídeo se puede apreciar como una de las empleadas se ríe mientras que otra insulta a la anciana y le tira la medicación.

El incidente se produce mientras se le administra, en teoría, la comida a la mujer, que permanece tumbada en una cama. La auxiliar que le da de comer le dice cosas como "abre la puta boca ya", "gorda" y "vieja cascarriabas". Y volviéndose a la cámara añade: "Yo no soy así, pero es que me saca de quicio". Mientras, su compañera no para de reírse.

Además de los insultos, la auxiliar encargada de dar de comer a la señora tira la medicación ante las supuestas reticencias de la paciente a tomársela. "Ya verás cuanto te duela" dice y arroja una pastilla a los restos de comida.

Despedidas fulminantemente

El maltrato no se ha descubierto por una cámara oculta por los familiares o por la dirección del centro, el Mossen Homs de Tarrasa, sino porque una de las implicadas subió las imágenes a las redes sociales. A raíz de su difusión, la consejería de Trabajo, Asuntos Sociales y Familia de la Generalidad denunció el caso a los Mossos d'Esquadra y el centro despidió a las dos auxiliares tras abrirles un expediente disciplinario.

Tras el escándalo, una de sus protagonista, la que no podía parar de reír mientras su compañera vejaba a la anciana, ha pedido disculpas y ha dicho ser consciente "del acto que hemos hecho y lo reconozco". "A nivel personal -añade- he tomado la decisión de cerrarme la cuenta hasta que me vea capaz de subir un vídeo en mejores condiciones". Esta persona había acumulado unos doce mil seguidores en Instagram.