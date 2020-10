El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES), Fernando Simón, ha comentado los datos de la epidemia de coronavirus en una rueda de prensa con el ministro de Sanidad, Salvador Illa.

Preguntado en múltiples ocasiones por la situación en la Comunidad de Madrid, Simón se ha negado a reconocer que la situación en Madrid es mejor que hace unos días e incluso ha asegurado que es de "ascenso relativo", pese a que todos los datos disponibles señalan, y con cierta fuerza, en la dirección opuesta. Para ello se ha refugiado en una complicada clasificación de zonas básicas de salud que subían y zonas que bajaban para lo que se ha remitido, además, a datos del pasado 29 de septiembre.

Además ha indicado que la evolución no puede ser favorable hasta que no se alcancen cifras de incidencia acumulada cercanas a los 50 casos por 100.000 habitantes en los últimos 14 días, una cifra completamente fuera de lugar en la situación actual, ya que, para que se hagan una idea, la autonomía que menor IA tiene es la Comunidad Valenciana y está justo en el doble.

La IA ya no es importante

Tanto Simón como Illa han restado importancia a la bajada de la incidencia acumulada en Madrid en la última semana, en la que ha pasado de 775 el pasado lunes a 586, según el dato que ofrecía este mismo lunes el propio Ministerio de Sanidad.

El ministro y el propio director del CCAES han tratado de restar credibilidad a los datos ofrecidos por Madrid, que es cierto que este lunes son llamativamente bajos, pero sobre los que no ha habido ninguna duda durante la semana pasada, cuando ya se vio con claridad esta tendencia.

Los dos políticos han hablado de supuestos "retrasos" y también de que la bajada puede deberse a que Madrid esté sustituyendo las PCR por test de antígenos y estos no se estén notificando. Lo cierto, sin embargo, es que el pasado viernes -último día del que se han hecho públicos los datos- Madrid realizó casi 21.000 PCR, una cifra que ninguna otra autonomía ha alcanzado y que la propia Comunidad de Madrid sólo ha superado en contadas ocasiones.

"No me atrevería decir si Madrid va mejor o peor"

Lo más llamativo de este desprecio a la IA es que ha sido el propio Ministerio de Sanidad el que la ha establecido hace sólo unos días como el principal criterio a la hora de tomar o no medidas restrictivas.

Finalmente, el director del CCAES ha llegado a decir que "ahora mismo no me atrevería a decir si la ciudad de Madrid va mejor o peor", es decir, que diez meses después de inicarse la epidemia el presunto técnico de refencia de Sanidad para el coronavirus ha dicho que no es capaz de saber si la capital de España está o no mejorando su situación epidemiológica.