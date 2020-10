¿Qué restricciones por el coronavirus entran en vigor este sábado y en qué partes de España?

El aumento de los casos de coronavirus ha hecho que los diferentes gobiernos de las Comunidades Autónomas hayan decidido poner en marcha nuevas medidas que entran en vigor este fin de semana. A continuación, hacemos un repaso de qué restricciones comenzarán a aplicarse y donde.

Comunidad de Madrid

En la región madrileña, a partir de las 16:47 de este sábado, cuando cae el estado de la alarma, quedan prohibidas las reuniones entre las 00:00 y las 06:00 horas. El resto del día, los encuentros estarán limitados a un máximo de seis personas, excepto convivientes.

Además, como norma general, se unifican todos los aforos al 50% salvo el de los cines, teatros y terrazas que permanecen al 75%. A esto hay que sumar que hostelería, cines, teatros, instalaciones deportivas, residencias universitarias, parques, jardines y establecimientos de juegos y apuestas deberán cerrar a media noche. En cuanto a los comercios, deberán finalizar su actividad a las 22:00 horas y el horario de apertura no podrá ser antes de las 06:00 horas. Asimismo, en las instalaciones funerarias se reduce el aforo al 50% así como en los lugares de culto.



Castilla y León

En la comunidad castellana y leonesa, desde este 24 de octubre se aplica el toque de queda entre las 22.00 y las 06.00 horas. Es la primera Comunidad Autónoma en aplicar esta medida. Durante dos semanas queda restringida parcial y temporalmente la libertad de circulación de las personas en la región.

Desde las 22:00 a las 06:00 horas únicamente se podrá circular para la realización de las siguientes actividades: adquisición de productos farmacéuticos y de primera necesidad, asistencia sanitaria, desplazamiento al lugar de trabajo, cuidado a mayores, menores o personas especialmente vulnerables, por causa de fuerza mayor o situación de necesidad, cualquier otra actividad de análoga naturaleza que habrá de hacerse individualmente, salvo que se acompañe a personas con discapacidad o por otra causa justificada y por retorno al lugar de residencia habitual.

Más allá del toque de queda, en el resto de las horas del día las reuniones se reducen un máximo de seis personas. Asimismo, en el sector de la hostelería no se podrá superar en mesa el 75% del aforo en el caso de salas de hasta 40 comensales y el 50% en el caso de más de 40 comensales. También queda prohibido el consumo en barra, de pie y las mesas deberán guardar una distancia de 1,5 metros. Además, no se podrá fumar en la vía pública o en espacios al aire libre cuando no se pueda respetar una distancia de seguridad de, al menos, 2 metros.

Asimismo, con la aplicación del toque de queda, han decaído los confinamientos perimetrales establecidos en León, Burgos, Palencia, Aranda, Miranda, San Andrés, Ponferrada, Pedrajas y Carpio.

Asturias

En Asturias queda limitada la entrada y salida de personas en Oviedo, Gijón y Avilés durante los próximos quince días. Solo se podrá entrar o salir por motivos como: asistencia sanitaria, cumplimiento de obligaciones laborales, asistencia a centros universitarios, docentes y educativos, retorno a la residencia habitual, cuidado de las personas que lo necesiten, renovación de permisos o documentos, para ir al banco o ante los órganos públicos, judiciales o notariales o por causas de fuerza mayor.

Al cierre perimetral de estas tres ciudades, hay que sumar que desde este sábado las reuniones quedan limitadas a seis personas. Además, todos los comercios deben cerrar a las 22:00 horas. Mientras que la hostelería el cierre de locales de apuestas y juego finalizaran su actividad a las 23:00 horas.

Entre las medidas del Principado de Asturias también está facilitar el teletrabajo como forma prioritaria de organización del trabajo y aumentar la frecuencia de los horarios en los transportes para garantizar una ocupación lo más baja posible

Mallorca e Ibiza

Desde este sábado, en Mallorca e Ibiza no están permitidas las reuniones sociales y familiares entre no convivientes de más de seis personas. Además, en bares y restaurantes queda prohibido consumir en barra. En cuanto a los centros comerciales, el aforo se reduce al al 50% y no se podrá vender alcohol desde las 22:00 horas.

Además, para las celebraciones de bodas, comuniones y bautizos el aforo máximo será de 25 personas si el evento se desarrolla en un recinto interior, y 50 si es en el exterior. Mientras tanto, en las instalaciones deportivas el aforo se reduce al 30% y clases serán de máximo 15 personas. Por su parte, en las Iglesias el aforo deberá ser del 30% y se recomienda a los asistentes que se abstengan de cantar.

Cantabria

Por su parte, Cantabria aplicará nuevas restricciones a partir del domingo, 25 de octubre. Las principales: la limitación de las reuniones a 10 personas y el cierre de los locales de hostelería a las 23:00 horas de la noche, además en estos locales las reuniones están limitadas a seis personas. Por otro lado, con carácter general, los aforos quedan reducidos al 50% menos en terrazas, cines, teatros o eventos culturales, donde la limitación será del 75%.

Granada

La ciudad de Granada y una treintena de municipios del Área Metropolitana quedarán cerrados perimetralmente desde las 8:00 horas del día 26 de octubre. Las medidas acordadas se extenderán durante catorce días naturales y se puede alargar, según la evolución de la pandemia.

Al cierre perimetral, hay que sumar la intención de la Junta de Andalucía de implantar el toque de queda en Granada entre las 23:00 y 06:00 horas, una medida que todavía no ha recibido el necesario visto bueno del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA)

A la espera de la decisión de la justicia, con el establecimiento del toque de queda solo se permitirá la movilidad de las personas en dicha franja horaria por motivos sanitarios, obligaciones laborales, cuidados de mayores, menores o personas vulnerables, causa mayor, o situación de necesidad, o para cualquier otra actividad de análoga naturaleza, debidamente justificada y acreditada.