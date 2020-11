La cara visible de la gestión gubernamental de la pandemia, el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES), Fernando Simón, ha vuelto a protagonizar una escena humorística relacionada con el Coronavirus. Este viernes suspendía de manera acelerada su tradicional rueda de prensa en la que da cuenta de la evolución de la pandemia en nuestro país, porque "hoy tengo un compromiso importante", dijo. Ese compromiso era particpiar en un programa humorístico de dos "youtubers".

El programa, llamado "Speaking Pou" de los alpinistas Iker y Eneko Pou, reconvertidos en "youtubers", se lo dedicaron completo a Fernando Simón, que no tuvo problema en compartir risas e incluso chistes de enfermeras. "¿No nos ha quedado claro si te gustan las enfermedades infecciosas o las enfermeras infecciosas?", preguntaba divertido uno de los presentadores: "no les preguntaba si eran o no infecciosas, eso se veía unos días después", decía entre carcajadas.

Cortar la rueda de prensa por esto, mal. El chiste de Fernando Simón sobre las enfermeras contagiosas, peor. 🤨 pic.twitter.com/rEkIbFYPqc — Pedro Otamendi (@PedroOtamendi) October 31, 2020

El principal responsable de la gestión de la pandemia en España, que se ha cobrado ya cerca de 60.000 muertos y más de un millón de contagios, amén de la peor crisis económica de nuestra historia reciente, bromeó sobre las mujeres y el amor. Dijo que era muy "enamoradizo" y que hizo locuras por amor: salió por el balcón en un octavo piso para entrar en la vivienda de al lado, donde estaba la chica que le gustaba.

No faltaron las bromas sobre el sexo: Fernando simón daba su consejo para tiempos de pandemia: "dentro del grupo de convivencia estable, todo lo que quieras, si no, distancia".

El pasado viernes Es la Noche de Dieter, en esRadio, dio cuenta de esta escena que describe a quien hoy sigue siendo responsable de la gestión de la pandemia del coronavirus en España.

"Comentaros vejatorios, sexistas y primitivos"

Pero las consecuencias de esta entrevista no se han hecho esperar. El Consejo General de Enfermería está dispuesto a pedir la reprobación parlamentaria de Simón. Considera sus comentarios "sexistas, vejatorios y primitivos"

El Consejo, que representa a las más de 316.000 enfermeras y enfermeros que trabajan en España, ha señalado en un comunicado que en esa charla en 'streaming' con los hermanos escaladores Iker y Eneko Pou, los interlocutores "llegaron a tener un momento de desinhibición machista y retrógrado".

Según el relato del Consejo: "Llevamos años luchando por deshacernos de estereotipos machistas y retrógrados que durante tantos años nos han perseguido injustamente por ser un colectivo sanitario mayoritariamente femenino", señala Pilar Fernández, vicepresidenta primera del Consejo General de Enfermería de España.

Advierte de que "esa actitud ofensiva e irrespetuosa de Simón contra nosotras resulta incluso peligrosa para una profesión sanitaria que, si bien vive dedicada en cuerpo y alma al paciente, cuidándole las 24 horas del día y los siete días de la semana, también es la que mayor porcentaje de agresiones sufre en su trabajo".

Para el Consejo, "resulta intolerable" que el máximo responsable del CCAES no sólo "denigre" a las enfermeras, sino que "se permita hacer bromas y chistes con la pandemia que tantos fallecidos y tanto sufrimiento está causando".

Por ello, aseguran estar dispuestas a pedir la reprobación parlamentaria de Simón y su posterior cese al Gobierno, y la apertura de expediente a la Federación de Alpinismo y Montaña contra los hermanos escaladores Pou.