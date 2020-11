Mientras científicos de todo el mundo continúan la carrera por la vacuna, investigadores de todos los ámbitos están también colaborando con sus trabajos a que se conozca más sobre el coronavirus y a desarrollar otro tipo de avances que puedan ayudarnos en el futuro a combatir la pandemia. Es el caso de unos investigadores del Massachussets Institute of Technology (MIT) que acaban de publicar un estudio sobre una prometedora herramienta de inteligencia artificial que podría ayudar a identificar rápidamente a asintomáticos con todo lo que eso conlleva. Los investigadores del MIT afirman haber desarrollado un algoritmo capaz de identificar a infectados por covid-19 sólo por su tos.

El estudio, publicado esta semana en el IEEE Journal of Engineering in Medicine and Biology, afirma que han conseguido identificar mediante inteligencia artificial a pacientes asintomáticos simplemente grabando su tos y analizando sus características. El modelo sería capaz de analizar pequeñas diferencias que el oído humano no puede distinguir y localizar así a los infectados. Para desarrollarlo, los investigadores pidieron a voluntarios que se grabaran tosiendo y lograron la participación de 5.320 personas entre abril y mayo de este año. Tras "entrenar" al sistema con "decenas de miles de toses" y comprobar los resultados obtenidos por el ordenador con las pruebas diagnósticas a las que se sometieron, los investigadores concluyeron que la herramienta lograba un acierto del 98,5% en las personas con coronavirus, porcentaje que ascendía al 100% en el caso de asintomáticos.

Ahora el equipo trabaja en el desarrollo de una APP en el que incorporar el sistema. El objetivo, que si lograran el visto bueno de las autoridades sanitarias se pudiera distribuir a gran escala y se convirtiera en el futuro en una herramienta más de diagnóstico, rápida, simple y gratuita, que permitiera a ciudadanos de todo el mundo comprobar a través del móvil si están o no contagiados antes de acudir a cualquier evento o de ir a la oficina o al colegio como paso previo a una PCR. Si tuviera éxito, supondría en la práctica minimizar el riesgo de brotes provocados por pacientes asintomáticos y reducir las cuarentenas generalizadas en colegios u oficinas por positivos.

Según destaca el MIT, no es la primera vez que investigadores del instituto desarrollan algoritmos para detectar enfermedades a través de la voz. También han trabajado en sistemas capaces de detectar leves variaciones en la voz o en la tos para diagnosticar neumonías, asma e incluso la enfermedad de Alzheimer por el debilitamiento que este mal provoca en las cuerdas vocales así como los sutiles cambios de entonación y de respiración que desarrollan los enfermos.