El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES), Fernando Simón, ha hablado este jueves, a preguntas de la prensa, de los problemas logísticos que entraña la prometida vacuna de Pfizer, que necesita temperaturas de unos ochenta grados bajo cero y supondrán un desafío de distribución de todo el mundo.

Ante las previsibles dificultades, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha ofrecido el nuevo Hospital de Emergencias Isabel Zendal como centro de almacenaje de las vacunas por su cercanía al aeropuerto de Barajas. Simón, sin embargo, cree que no será necesario: "Las vacunas rara vez tienen largos periodos de almacenamiento. Normalmente aunque se hagan compras centralizadas, no se almacenan en puntos únicos. No debemos tener ninguna duda de que las vacunas se distribuirán correctamente sin necesidad de hacer grandes 'stocks' de almacenamiento", ha argumentado el epidemiólogo del Ministerio de Sanidad en rueda de prensa.

Simón confía en la empresa para resolver los problemas que supondrá la distribución de las dosis destinadas a inmunizar millones de personas. Según el epidemiólogo, "están terminando de desarrollar capacidades logísticas muy potentes" y han "preparado unos contenedores específicos que facilitan la distribución". Simón ha dicho que "está muy bien trabajado y hay reuniones constantes" lo que hace, a su juicio, que se pueda prescindir del ofrecimiento de Madrid. Las dosis, ha insistido, "no se almacenan en puntos únicos" y "son las empresas las que hacen la distribución". "No deberíamos tener ninguna duda de que se almacenarán correctamente".

Sí ha apuntado que quizás en el futuro sea necesario almacenar un "stock". Pero de momento, ha insistido, no hace falta.

No le gustan las PCR en Barajas

En la comparecencia, también ha opinado sobre la decisión de pedir a los viajeros internacionales a presentar una PCR negativa, una petición de Madrid de hace meses. En su opinión, "el impacto de esta medida va a ser bajo en nuestro país, aunque por supuesto que se detectará algún caso", ha subrayado.

"Me habrán oído decir más de una vez que tengo postura un tanto crítica porque el impacto en la transmisión es mínima y el esfuerzo no compensa, pero no estoy en contra porque puede controlar alguna transmisión", ha enfatizado Simón, que ha reconocido que la medida se ha tomado ahora respondiendo a una recomendación europea del pasado 13 de octubre que aconsejaba hacer este tipo de controles a los estados miembro.

A su juicio, España "está consiguiendo controlar la evolución de la epidemia con las medidas" ahora en marcha, pero, si esta exigencia que será efectiva a partir del próximo 23 de noviembre tiene mayor impacto del esperado, "bienvenido sea".