La Comisión Europea recomienda oficialmente los test de antígenos que Madrid usa desde hace meses

La CE ha emitido este jueves una recomendación de política sanitaria en la que urge a los países de la Unión a usar los test de antígenos como parte de su estrategia para luchar contra la expansión de la covid-19.

El documento de la Comisión especifica los escenarios en los que que estos test pueden y deben usarse: por ejemplo, para pacientes con o sin síntomas cuando se espera tasas de positividad iguales o superiores al 10%; pero también para situaciones en las que se hacen test masivos a la población o en el caso de instalaciones sanitarias en las que se puede usar como un método de triaje.

La Comisión Europea también especifica que los test debe desarrollarlos "personal entrenado de sanidad o laboratorios", una definición en la que podría entrar el personal que trabaja en las farmacias, que es la petición que la Comunidad de Madrid ha dirigido al Gobierno y, ante su silencio, al la propia Comisión. Este personal también debe ser responsable de la apropiada comunicación de los resultados a las autoridades sanitarias.

El documento recoge la posibilidad de que se forme personal específico y, por supuesto, de que se cumplan las oportunas medidas de seguridad para realizar los test.

Este miércoles, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, en Twitter, se ha hecho eco de esa recomendación de la UE. Ha afirmado que "para frenar la propagación del coronavirus, necesitamos ampliar las pruebas". Asimismo, ha señalado que desde este organismo ofrecen una "orientación a los gobiernos de la UE sobre el uso de pruebas rápidas de antígenos, para aumentar su capacidad de hacer test, y sobre el reconocimiento mutuo de los resultados de las pruebas en la UE"

