Illa pide a las CCAA un plan para hacer test en farmacias aunque se muestra reticente

Salvador Illa no se ha movido un centímetro de la postura expresada el pasado lunes por el coordinador del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias en relación a la posibilidad de realizar test de antígenos en las farmacias.

Fernando Simón expuso los inconvenientes que, a su juicio, existen para que esto se pueda llevar a cabo: "problemas relaciones con quién puede realizarse una prueba en una farmacia y quién no debería salir de su casa porque tiene sintomatología; (…) las farmacias deberían tener un circuito de covid, un circuito de no covid; tienen el riesgo de que su propio personal, en la toma de muestras, se pueda infectar; componentes de coordinación con Salud Pública, de qué hacer con un positivo que se detecte en una farmacia, de si un negativo es un verdadero negativo o no lo es; problemas competenciales, problemas legales...".

No obstante, Simón añadió que si se consigue "aclarar" y "solucionar" todos estos parámetros "las farmacias pueden ser una ayuda importante". Exactamente la misma posición que este miércoles ha manifestado el ministro de Sanidad.

"De momento, las pruebas tienen que realizarse como establece la Comisión Europea", ha insistido Illa, esto es: "por personal sanitario capacitado y de acuerdo con las instrucciones del fabricante".

El ministro, que ha querido resaltar la labor "meritoria" de las farmacias, "claves" en el sistema sanitario, ha pedido, no obstante a las comunidades autónomas que quieran llevar adelante esta iniciativa, como es el caso de Madrid, que presenten un plan en el que quede detallado qué es lo que quieren hacer y cómo quieren hacerlo y den respuesta a las cuestiones planteadas por Simón y sobre las que ha vuelto a insistir Illa: "si va a haber circuitos segregados, qué medidas de protección tendrá el personal que realice los test, cómo se van a comunicar los casos, qué se va a hacer cuando aparezca un positivo, qué se va a hacer con las personas que estén en la farmacia cuando se detecte un positivo, qué se persigue con ese plan, por cuánto tiempo..."

El ministro ha sido tajante cuando le han preguntado si el hecho de que se haya abierto a que las autonomías le presenten un plan sobre las farmacias y los test supone un cambio de criterio con respecto al coordinador del CCAES. "No hay cambio de criterio", ha afirmado tajante Illa, que en este punto ha vuelto a subrayar que "los test tienen que hacerse por personal cualificado", pero "me parece un criterio de prudencia y de respeto institucional" acceder a evaluar los planes que a este respecto le presenten.