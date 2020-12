Los contagios de coronavirus han vuelto a crecer en la pasada semana en la Comunidad de Madrid. Y lo hace por segunda vez consecutiva después de meses de bajadas consecutivas. Las cifras confirman el cambio de tendencia del que advertimos el pasado día tres y componen un panorama complicado de cara a las fiestas navideñas, especialmente si el repunte toma más fuerza en los próximos días.

Estos son los datos: entre el lunes 7 y el domingo 14 la Comunidad de Madrid ha comunicado 8.742 nuevos casos. Además, en una semana cuyas métricas están evidentemente alteradas por el largo puente se ha registrado el día con más contagios notificados desde el cinco de noviembre: este sábado tuvo 2.567.

La cifra es un 6,5% más alta que la de la semana anterior, cuando hubo 8,210 casos. Es cierto que no es un incremento muy significativo, pero ya supone casi un 10% que la semana entre el 23 y el 29 de noviembre.

Mayor ocupación en los hospitales

Pero además de esos incrementos en los contagios hay otras señales preocupantes: por primera vez desde finales de septiembre en los datos hechos públicos este lunes hay más personas ingresadas en el hospital que en los de hace siete días: 1.650 por 1.608.

De nuevo es una subida muy leve y hay que tener en cuenta que los datos que la Comunidad de Madrid ofrece los lunes son los peores, porque durante sábado y domingo hay menos altas. Pero últimamente cada semana se iniciaba con una caída de cerca de 300 ingresados menos y esa tendencia parece haberse roto.

Por el momento, el incremento se nota sobre todo en los ingresados en planta -ya son 139 más que el día en el que menos hubo, el pasado 6-, pero conociendo la evolución habitual de la enfermedad es de temer que en los próximos días crezca también el número de ingresados en la UCI, que en este momento es de 14 más de los que hubo el día 7 que, por ahora, es el mejor desde que se iniciase la segunda ola.

También más muertos

Por último, el dato de fallecidos también ha dejado de mejorar: en la semana que se cerró este domingo hubo 120 muertes por covid-19 en los hospitales de Madrid, cuando en la anterior habíamos tenido 104, lo que la convirtió en la mejor desde principios de septiembre.

El número de fallecidos está sometido a variaciones un poco más irregulares, por lo que la diferencia no es muy significativa, pero como en el caso de los contagios sí resulta un tanto preocupante.

Dentro de esta variabilidad este lunes se han notificado ocho fallecidos, una de las cifras más bajas que se vienen registrando, por lo que cabe tener la esperanza de que esta semana la cosa vaya un poco mejor o, al menos, no empeore.

Y las farmacias esperando al Gobierno…

En conjunto no estamos ante un vuelco dramático, pero sí ante un cambio de tendencia que debe preocuparnos. Por ahora es imposible saber si el rebote se va a consolidar pero incluso si lo hace no parece que vaya a ser muy fuerte. No obstante, estas cifras deberían invitarnos a extremar las precauciones en nuestra vida diaria, sobre todo en los próximos días.

Y también deberían -aunque es dudoso que lo hagan- impulsar al Gobierno a aprobar de una vez el plan de la Comunidad de Madrid para hacer test de antígenos en las farmacias, que podría ser una herramienta eficaz, especialmente de cara a las fiestas navideñas, para limitar los contagios.

Sin embargo, el proyecto sigue durmiendo el sueño de los justos en algún cajón del ministerio de Salvador Illa o el CCAES de Fernando Simón, 18 días después de que Madrid lo presentase, tal y como ha recordado este lunes el consejero de Sanidad de la CAM, Enrique Ruíz Escudero.

"La pandemia ha seguido su curso -explicaba el consejero- precisamente es este hecho y no otro el que nos apremia a obtener una respuesta lo más inmediata posible. El virus no está pasado y nosotros tampoco podemos estarlo. Urge seguir actuando sin demora", ha dicho en una entrevista en Telecinco en la que ha comentado que se ha vuelto a pedir por escrito una respuesta del Gobierno a este plan, tal y como ya hiciera el pasado martes.

Muy al contrario, en su comparecencia de este lunes Fernando Simón ha dicho que el tema de los test en las farmacias no es parte de la agenda de la reunión que mantendrán este miércoles el Ministerio de Sanidad y la Consejería de Sanidad de Madrid: "Si surge hablaremos de ello pero en principio no es prioritario", ha dicho el director del CCAES, que sigue despreciando el plan que podría permitir que muchas reuniones familiares fuesen más seguras en las próximas semanas.