Todas las preguntas y respuestas sobre la fiebre de los test antes de las Navidades

Después de meses sin ver a sus familiares, son muchos los españoles que han optado por hacer una excepción y han optado por hacerse un test covid para poder reunirse con los suyos estas navidades con cierta tranquilidad. De ahí, las largas colas que estos días se ven en los laboratorios de toda España. Sin embargo, los expertos advierten una y otra vez de que las pruebas dependen de tantos factores que no constituyen por sí mismas una garantía de que no vayamos a infectar a nuestros seres queridos.

Rafael Cantón, portavoz de la Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica (SEIMC) insiste en que "el mejor test es cumplir las medidas epidemiológicas y concienciarnos". Su primer consejo ya choca de lleno con las intenciones de cientos de españoles: "restringir nuestra vida social y restringirla más a nuestra unidad de convivencia". Aun así, este doctor, que también dirige el Servicio de Microbiología del Hospital Universitario Ramón y Cajal, se presta a responder a todas nuestras dudas.

Pregunta: ¿Qué test es más fiable?

Respuesta: No hay una prueba que nos asegure al 100% que todo va a ir bien, pero si uno va a hacerse un test, debería hacerse una PCR o, en su defecto, un test de antígenos. Entre una y otra, mejor la PCR, que tiene una sensibilidad cercana al 99%. En principio, cualquiera puede ir a un laboratorio y hacérsela, porque son profesionales y una vez que tengan el resultado, lo van a notificar a Salud Pública, tanto si es positivo como si es negativo.

Lo que no tiene ningún sentido es el test serológico de autodiagnóstico que se encuentra en las farmacias, porque lo único que nos va a resolver es la curiosidad de si hemos estado en contacto con el virus o no. ¿Cuándo? 10 días antes como mínimo. Entonces, no sirve para ese objetivo que tiene la gente de reunirse con sus familiares. En absoluto.

P: ¿Cuándo tendríamos que hacernos una PCR o un test de antígenos?

R: En líneas generales, habría que hacerla al menos dos o tres días después de haber tenido un contacto de riesgo, ya que si lo hago antes el resultado puede ser negativo. A partir de ahí, el virus puede ser detectable unos catorce días después y luego la efectividad ya disminuye radicalmente.

El problema es que aquí estamos tratando de buscar una salida a una situación que es la peor para poder utilizar esta prueba, ya que, en su mayor parte, las personas que quieren hacerse un test antes de reunirse con sus familiares son personas asintomáticas. Tú no sabes si has adquirido previamente el virus y a lo mejor te tomas esa muestra antes de tiempo y es negativa, y luego a lo mejor cuando tú vas a celebrar esa reunión familiar consideras que eres negativo y resulta que eres positivo.

P: ¿El test de antígenos funciona en personas asintomáticas?

R: El test de antígenos en asintomáticos disminuye la sensibilidad de forma importante. La PCR es un poquito más sensible, pero no al 100%

P: ¿Es recomendable hacer cuarentena antes y después de hacerse el test si el objetivo es reunirnos con familiares?

R: Evidentemente, si yo estoy en una cuarentena absoluta, voy a evitar contagiarme, pero la vida tiene que seguir. Lo que hay que hacer es evitar las situaciones de riesgo: intentar quedar con la gente al aire libre o en sitios con una ventilación adecuada, usar siempre la mascarilla y mantenerla puesta incluso si estoy en una casa, aunque sea con familiares o amigos. El tener una comida familiar en Navidad sin un control es un problema.

P: Si finalmente cenamos en familia… ¿qué otras recomendaciones debemos seguir?

R: Extremar las precauciones al máximo: procurar cenar a una distancia mayor de la que socialmente parece la adecuada, ventilar muy bien el espacio en el que estemos, no utilizar utensilios comunes, lavarse bien las manos, usar soluciones hidroalcohólicas… Y, por supuesto, ni besos ni abrazos. Eso lo daba por hecho, pero no está de más recordarlo. Lo que no puedo justificar es que por el hecho de haberme hecho una prueba y que esa prueba haya sido negativa ya puedo hacer lo que considere. En absoluto. Hay que seguir todas las recomendaciones.

P: ¿Y si ya he pasado el coronavirus?

R: Es cierto que si ya he pasado el covid la probabilidad de que lo vuelva al pasar es muy baja. Me refiero a la famosa cuestión de las reinfecciones. Las hay, pero el riesgo es mínimo, al menos en estos momentos. Sin embargo, luego está la cuestión de qué es lo que pasa si ya lo he pasado, pero he vuelto a estar en contacto con el coronavirus.

Puede que no desarrolle síntomas, pero sí puedo ser transmisor, por así decirlo. Mi sistema inmunológico impide que la enfermedad pueda avanzar, pero puesto que yo lo tengo en mis secreciones respiratorias, a lo mejor lo que sí voy a ser es transmisor para otras personas. Aquí es donde nos falta ese conocimiento para saber qué es lo que puede pasar.

Por eso hay que seguir todas las recomendaciones igualmente. Yo, por ejemplo, como muchos otros sanitarios, ya pasé el coronavirus, pero sigo yendo con mascarilla y no doy abrazos. Confiemos en que haya muchas Navidades para todos, pero las situaciones de riesgo hay que evitarlas.