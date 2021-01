La Generalidad decreta el confinamiento municipal y el cierre de centros comerciales a partir del día 7

Tras mantener intacto el plan de Navidad frente al coronavirus a pesar de que todos los indicadores evolucionaban a peor, la Generalidad ha decidido que a partir del próximo jueves, pasada la festividad de Reyes, se aplicará un confinamiento municipal y deberán cerrar los centros comerciales y las tiendas de más de cuatrocientos metros cuadrados. Los fines de semana sólo podrán abrir tiendas de alimentación y farmacias.

En esta ocasión, la hostelería ha salido indemne. Según fuentes del sector, que no hayan decretado el cierre de bares y restaurantes se debe a que no se han atrevido después del escándalo de la "rave" de Llinás del Vallés, ante la que se tardó más de cuarenta horas en dar la orden de desalojo. Las discotecas permanecen cerradas desde hace semanas y la hostelería es el área más castigada por las restricciones decretadas por la Generalidad. Se estima que no sobrevivirán cuatro de cada diez restaurantes en Cataluña y el ambiente en el gremio es altamente inflamable. Así pues, bares y restaurantes pueden abrir de 7.30 a 9.30 y de 13.00 a 15.30 y servir cenas a domicilio o para recoger.

La consejera de Salud, Alba Vergès (ERC), ha asegurado que "necesitamos parar durante diez días" para revertir los indicadores. Además del confinamiento municipal y del cierre comercial, también cerrarán los gimnasios, no se podrán llevar a cabo actividades deportivas en recintos cubiertos y el curso escolar se reanudará el día 11 pero con todas las actividades extraescolares suspendidas.

Malos datos de la epidemia

En las últimas horas ha trascendido el aumento de la velocidad de contagio, que ya es de 1,27 puntos -cada cien infectados contagian a 127 personas-, el riesgo de rebrote, que está en 500 puntos, 78 más que ayer, y se han declarado 1.319 contagios. Además, se han reportado 32 fallecidos. Ya hay 2.084 personas ingresadas por coronavirus en los hospitales catalanes, 392 de ellas en unidades de cuidados intensivos.

Médicos como los epidemiólogos Oriol Mitjà, Antoni Trilla o el presidente del Colegio de Médicos de Barcelona, Jaume Padrós, han exigido en los últimos días el endurecimiento de las restricciones, abogando incluso por un confinamiento domiciliario similar al decretado en marzo. Alertan de que los indicadores de la pandemia se dispararán tras las fiestas y utilizan como argumento que el empeoramiento de los últimos días no recoge aún el impacto de las celebraciones de Navidad.