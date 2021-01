Cuatro CCAA se sitúan a las puertas del confinamiento domiciliario; Castilla y León ya se lo pide al Gobierno

Aún no han acabado las fiestas navideñas y el aumento de contagios por coronavirus no hace sino crecer. Así, varias comunidades han seguido la senda que este lunes comenzó Cataluña y en plena víspera del día de Reyes han anunciado un endurecimiento de las medidas para tratar de atajar la expansión de la pandemia.

Es el caso de la Comunidad Valenciana, Extremadura y La Rioja mientras que Castilla y León ha avanzado que volverá a pedir en el próximo Consejo Interterritorial de Salud que la comunidad pueda ejercer, con la aprobación del gobierno central, un confinamiento domiciliario "corto, pero eficaz".

Así lo ha expresado la consejera de Sanidad de la Junta, Verónica Casado, en una rueda de prensa telemática en la que ha asegurado que los datos de hoy y de los últimos días evidencian que España y la comunidad han entrado ya en la tercera ola de la pandemia, que además espera que "no sea la peor de las tres". "A veces es mejor hacer un confinamiento estricto de 14 días y frenarlo que aplicar medidas intermedias", ha argumentado la consejera, quien ha catalogado de "terrible" la evolución de la pandemia en estos últimos días.

No es la primera vez que Castilla y León platea esta posibilidad. Lo hizo el pasado mes de octubre también en el seno del Consejo Interterritorial. En aquella ocasión se le propuso al ministro Salvador Illa que el Gobierno habilitara mecanismos jurídicos que permitieran a las comunidades autónomas poder decretar un confinamiento domiciliario en caso de que la situación no mejorara. Y es que el actual estado de alarma no contempla el confinamiento domiciliario programado.

Además, Casado ha pedido que se cancelen todas las cabalgatas o actos navideños que estén previstos y que se limiten las reuniones a sólo convivientes

La Rioja, por su parte, ha decidido adelantar una hora el toque de queda una hora, a las diez de la noche, a partir del 7 de enero y hasta final de mes, un periodo en el que las reuniones solo podrán ser de 4 personas que no sean convivientes.

De la misma manera ha decidido proceder la Comunidad Valenciana, donde el toque de queda será a las diez de la noche y las reuniones sólo podrán ser de cuatro personas. Además, la hostelería cerrará a las cinco de tarde; se confinará 26 municipios durante 14 días, y se prorrogará el confinamiento perimetral de la región hasta el 31 de enero. Las nuevas medidas entrarán en vigor este jueves y estarán al menos hasta el 31 de enero.

La Junta de Extremadura ha decretado el cierre de la hostelería y el comercio minorista en 16 municipios de la región, entre ellos Cáceres y Badajoz, y el cierre perimetral de cuatro localidades, así como la reincorporación del alumnado de Educación Secundaria a la modalidad telemática durante siete días.

El cierre de la hostelería y el comercio minorista, que se llevará a cabo entre el 7 y el 14 de enero, afecta a las localidades de Cáceres, Badajoz, Castuera, Don Benito, Fuente del Maestre, Navalmoral de la Mata, Villanueva de la Serena, Calamonte, Aceuchal, Olivenza, Montijo, Villafranca de los Barros, Puebla de la Calzada, Almendralejo, Azuaga y Coria. Asimismo, el Gobierno extremeño ha decretado el cierre perimetral de las localidades de Zarza La Mayor, Cabezuela del Valle, Torreorgaz y Pueblonuevo del Guadiana, estas dos últimas con una tasa de incidencia a los 14 días que supera los 2.000 casos por cada 100.000 habitantes.

En cuanto al cierre temporal de los establecimientos de hostelería y restauración de los citados 16 municipios, la Junta ha excluido aquellos servicios de recogida -hasta las 22,00 horas- y entrega a domicilio hasta las 24,00 horas, siempre que el pedido haya entrado antes de las 23,00 horas.