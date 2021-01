La Comunidad de Madrid se está adentrando en la tercera ola de la pandemia del coronavirus y desde el gobierno de Isabel Díaz Ayuso se han visto obligados a aumentar las restricciones en la región y algunas Zonas Básicas de Salud.

En el programa Es la Mañana de Federico de esRadio el viceconsejero de Salud Pública y Plan covid-19, Antonio Zapatero de la Comunidad de Madrid, ha alertado del aumento de los contagios entre la población más joven, la lenta llegada de las vacunas y la situación epidemiológica en la región.

Zapatero ha advertido de que "el crecimiento actual es incluso más alto que en verano" y que han visto que "un 80%" de los casos son en el entorno familiar. Además, pese a que desde la CAM se ha procurado "hacer labores explicativas que incluyen a los jóvenes, han visto cómo "el tramo de edad que más crece es el de los 14 a 29 años". El vicenconsejero de la CAM ha recordado que "los jóvenes no deben sentir que esto no les afecta porque no perdona" y ha contado que siguen llegando casos de "personas jóvenes que entran en la UCI".

Zapatero espera que la borrasca Filomena que ha azotado con fuerza a la Comunidad de Madrid haya servido para bajar el ritmo de contagios por el "confinamiento" casi obligado que han tenido que hacer muchos ciudadanos. Sobre la campaña de cribado ha contado que "se han hecho 650.000 test de antígenos de los 2 millones que estaban convocados".

La vacunación en la Comunidad de Madrid

Una de las cuestiones que el viceconsejero madrileño ha comentado es el ritmo de vacunación en la CAM que ha sido criticado por parte de la izquierda mediática y política y de otras CCAA. Antonio Zapatero ha dicho que "desde el primer día alguna comunidad rompió el criterio de vacunación" y eso puede dificultar el acceso a una vacunación correcta. Ha recordado que "el ensayo clínico de las vacunas dicen que no hacerlo bien sería un riesgo".

En este sentido ha justificado que la Comunidad de Madrid haya reservado vacunas para garantizar la segunda dosis que se tiene que aplicar para conseguir la inmunidad ante el coronavirus. "Madrid lo que hace es lo siguiente: hasta que no esté asegurado el suministro de vacunas, Madrid entiende que hay que asegurar la segunda dosis", ha afirmado el responsable de Salud Pública.

Antonio Zapatero ha criticado la lentitud de la llegada de las vacunas. Ha dicho que "nos llegan la mitad de las vacunas solicitadas" y no han visto que "esa fluidez se cumpla". El viceconsejero ha remarcado que, "a pesar de eso, vamos muy bien" y que en la Comunidad hay "102.288 ciudadanos vacunados" con una media de "15.000 al día". Estamos por encima del 65% de vacunación", ha agregado. Ha asegurado que "el sistema sanitario de Madrid es potente para poner las vacunas que nos lleguen" y que se pondrán "todos los recursos para que la población esté vacunada en tiempo y forma".

El vicencosejero también ha anunciado que esta semana se empezará a vacunar en los hospitales privados y que "según vayan llegando vacunas, Madrid irá vacunando". Además, ha añadido que la vacuna de Moderna ya ha llegado aunque con problemas de "suministro" y que tiene "mucha fe en la vacuna de Johnson&Johnson, que es de una sola dosis".

La peligrosa cepa brasileña

Antonio Zapatero también ha alertado del peligro que tiene la cepa originaria de Brasil que "agrupa lo peor" de las de Reino Unido y Sudáfrica que ya están en España y son las responsables del aumento de contagios en esta tercera ola.

Pese a que el viceconsejero de Salud Pública ha pedido el cierre de la frontera para evitar su llegada ha dicho que las medidas que toma la Comunidad de Madrid tienen que cumplirse por parte de los ciudadanos. "O cortamos esto, o nos lo tomamos en serio" ha dicho Zapatero que ha contado que este fin de semana "se han detectado en la CAM 155 fiestas ilegales". Por eso ha pedido más compromiso al delegado del Gobierno en Madrid para que se hagan efectivas las medidas.

El control de aguas residuales

También ha hablado del control que se lleva en la CAM de las aguas residuales para ver la expansión del virus que "equivale a hacer miles de PCR en los ciudadanos". Antonio Zapatero ha contado que "se testan 288 pozos que vienen a coincidir con las ZBS" y que "en las dos semanas previas a Filomena se vio un incremento leve" de la incidencia.

Sobre las críticas que está recibiendo el Hospital de Emergencias Enfermera Isabel Zendal por parte de la izquierda mediática y política ha dicho: "No puedo entender que se ponga un recurso como ese hospital, y llevo 38 años de médico, y tengamos montado este lío".