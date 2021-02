Tres ventajas y una incógnita de la vacuna de AstraZeneca, que llegará en pocos días a España

Ya se conoce la fecha en que llegará a España la tercera de las vacunas aprobadas por la UE, la de Oxford y Astrazeneca. Según ha anunciado el Gobierno, entre el 6 y el 8 de febrero llegará la primera remesa, de 1.810.575 vacunas.

La noticia ha llegado en el día de la publicación en The Lancet de varios datos esperanzadores en torno a una vacuna que antes de ser aprobada ha protagonizado un fuerte enfrentamiento entre la UE y la farmacéutica por el retraso en las entregas inicialmente previstas. El principal, la posibilidad de que la vacuna, además de reducir en un 100% la enfermedad grave, también impida la transmisión.

Según el estudio, la vacuna de AstraZeneca reduciría en un 67% la transmisión asintomática del virus entre los vacunados. En el estudio en fase III, se tomaron muestras nasofaríngeas semanales a los voluntarios y los datos indicaron, según la farmacéutica, que los casos positivos detectados con PCR se redujeron en un 67% después de una primera dosis, y en un 50% después de dos dosis. Para la farmacéutica, las cifras "ponen de manifiesto el impacto considerable de la vacuna en la transmisión del virus". Este dato les hace afirmar que "esta vacuna va a tener un verdadero impacto para hacer frente a la pandemia".

Hasta el momento, las vacunas aprobadas en Europa, Pfizer y Moderna, mantenían la incógnita sobre si impedían o no la transmisión del virus además de impedir la enfermedad. Sin embargo, los primeros datos en Israel también permiten ser optimista en este aspecto ya que sugieren también una caída en la transmisión en el país, que ha vacunado ya a más del 50% de la población.

Otra de las ventajas de la vacuna de AstraZeneca según resalta la propia farmacéutica es que la segunda dosis se inocula a las 12 semanas y hasta entonces, la primera dosis ofrecería una protección del 76%, algo que, según la compañía, permitiría "vacunar a un mayor número de personas en un principio". La vacuna llega a Europa en un momento de máxima presión por la lentitud en el proceso de vacunación y la escasez de dosis.

Por último, cabe señalar que la tecnología de la vacuna de AstraZeneca está basada en el uso de adenovirus para expresar la proteína S. A diferencia de las de Pfizer y Moderna, basadas en el ARN mensajero, la de AstraZeneca no necesitaría unas condiciones especiales de conservación más allá de la temperatura de refrigeración. Puede conservarse, destacan, al menos seis meses entre 2 y ocho grados.

La gran desventaja de la vacuna, mientras, es la incógnita que persiste en torno a su funcionamiento en personas mayores, algo que ha llevado a varios países a no recomendar su uso en mayores de 65 años. En España, por el momento, se ha optado por no administrarla en mayores de 80 años, que recibirán las vacunas de Pfizer y Moderna. Este jueves se decidirá si la recibirán o no los mayores de 65 años. El motivo de las dudas está en la ausencia de datos suficientes sobre la eficacia de la vacuna en las dosis y pautas recomendadas entre los pacientes de más edad.