Países como Alemania y Austria han pedido a la población que use las mascarillas tipo FFP2 en transporte público ante las nuevas variantes. En Francia, mientras, han prohibido las de tela en los colegios: desde este lunes, los alumnos franceses tendrán que usar obligatoriamente mascarillas quirúrgicas de tipo 1, con un filtrado superior al 90%, por orden del Gobierno.

Entre tanto, desde el Gobierno español se siguen dando las mismas indicaciones sobre mascarillas que se lanzaron en verano cuando, por fin, recomendaron el uso generalizado de mascarillas a la población. Este mismo fin de semana, el Ministerio de Consumo lanzó un tuit con sus consejos en este asunto en el que aconsejaba la mascarilla higiénica para "las personas sanas", es decir, para la población en general, reservando las quirúrgicas para personas enfermas y las tipo EPI, como la FFP2, para gente en contacto con el virus, es decir, fundamentalmente sanitarios. Se da la circunstancia, sin embargo, de que buena parte del Gobierno utiliza desde hace unas semanas, de forma habitual, este tipo de protección.

Virólogos, médicos e investigadores criticaron en las redes sociales las recomendaciones que el Gobierno volvía a hacer suyas meses después en pleno debate sobre mascarillas, aerosoles y nuevas variantes.

@Twitter esta información es errónea, contradice la evidencia científica y supone un riesgo para la salud pública, especialmente por proceder de una fuente oficial. https://t.co/yKl0kgwyc7 — Gabriel Trinidad (@gtrinidadr) February 6, 2021

Seguir permitiendo el uso de mascarillas higiénicas o incluso caseras 😷 es uno de los grandes fallos en la gestión de esta pandemia. No olvidemos que se estima que la mitad de los contagios se produce a partir de individuos asintomáticos y por lo tanto aparentemente sanos 🦠 https://t.co/VedcBWbDD5 — Jose Jimenez (@JoseMJG_) February 5, 2021

Garzón y las "fuentes científicas rigurosas"

Este lunes, sin embargo, el ministro de Consumo, Alberto Garzón, se ha reafirmado en las recomendaciones, como ya hiciera Fernando Simón. En una entrevista en Canal Sur TV, ha dicho que de momento "no parece que haya una fuente científica suficientemente rigurosa que acredite" que las mascarillas FFP2 protegen mejor contra el coronavirus, por lo que ha llamado al uso de todos los instrumentos de prevención.

El ministro ha destacado las medidas tomadas ante la dificultad de algunas familias para acceder a "un bien de primera necesidad" como son las mascarillas, aludiendo a la bajada de IVA de las mascarillas higiénicas. No ha apuntado, sin embargo, que la medida se retrasó durante meses con la excusa de que la UE no lo permitía.

No les bajará el IVA

"Si en algún momento consideran los científicos que lo más adecuado es cambiar la recomendación de las mascarillas higiénicas a otro tipo de mascarillas, lo haríamos desde el Gobierno de España", ha puntualizado. Garzón ha subrayado que "no parece que haya de momento una fuente suficientemente rigurosa que acredite que estamos mejor protegidos de esa manera, con ese otro tipo de mascarillas no higiénicas". Lo cierto es que la propia información de Sanidad y Consumo así lo da a entender puesto que son las mascarillas recomendadas para personas que se expongan al virus y desde gobiernos a expertos apuestan por su uso en determinados entornos, como lugares mal ventilados.

Por ahora, la bajada de IVA sólo afecta a las mascarillas quirúrgicas (las compradas en farmacia), desechables. Las FFP2 siguen gravadas al 21%.

Cs pide su cese

Tras sus declaraciones, el Grupo Parlamentario de Ciudadanos ha registrado en el Congreso de los Diputados una proposición no de ley para reprobarlo y ha pedido a Sánchez su cese. Según recuerdan en el texto presentado, su comentario sobre las FFP2 evidencia que "una vez más el negacionismo y la irresponsabilidad" del Gobierno puede conllevar "importantes" costes en términos económicos, pero, "y sobre todo, en vidas humanas".

Asimismo, la formación naranja ha señalado que el pasado mayo, Simón llegó a calificar las mascarillas FFP2 como "egoístas", y por tanto desincentivando su uso. Sin embargo, apostillan desde Ciudadanos, se ha probado que las mascarillas FFP2 son las más seguras, puesto que las mascarillas quirúrgicas sólo protegen de la emisión de gotículas por parte del portador, mientras que éstas protegen también frente a la inoculación de aerosoles, como ha recordado en varias ocasiones la Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia (SEMG).

"Son, además, las más recomendables para su uso en interiores poco ventilados si por cuestiones de fuerza mayor nos vemos obligados a permanecer en alguno de esos espacios en los que no está recomendado aventurarse por el alto riesgo de contagio", han dicho, para apostillar que varios gobiernos de la Unión Europea han emitido recomendaciones de uso de mascarillas FFP2 debido a la extensión de cepas del SARS-CoV-2 más contagiosas, debido a la protección extra que aportan estas mascarillas.

"Desde el GP Ciudadanos hemos registrado una proposición no de ley para instar al Gobierno a que elimine ese IVA mientras dure la pandemia de COVID-19, al considerar estas mascarillas como un producto esencial. Pese a ello, y pese a la evidencia científica respecto al uso de mascarillas FFP2 y al avance de la pandemia, el Gobierno no sólo no ha actuado para garantizar su uso, sino que ha ido un paso más allá y ha emitido una recomendación contraria", han zanjado.