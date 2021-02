Darias pone en su sitio a Franco y rechaza la celebración del 8-M: "No ha lugar"

Pocas horas después de que el delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Franco, autorizara manifestaciones el 8-M de hasta 500 personas admitiendo que en la del año pasado se pudo ocasionar "algún contagio extra", la ministra de Sanidad, Carolina Darias, descartaba "sin tapujos" que ese día se pueda celebrar cualquier acto de tales condiciones.

Respondiendo a una pregunta de esRadio, Darias, que enfermó de covid en la marcha del 8-M de 2020, dijo: "Por coherencia con la petición que estoy haciendo de una llamada a la responsabilidad a todos para seguir con la cultura del cuidado y la prevención, puesto que estamos en una situación que hemos pasado de riesgo extremo a riesgo alto, lo que usted me está planteando no ha lugar".

"No ha lugar –insistió la ministra–, creo que estoy siendo clara y diáfana. La situación epidemiológica no permitiría ni se entendería llevar a cabo estos actos".

El reproche de Darias se une a la queja del alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida: "Todos sabemos lo difícil que es controlar a 500 personas, que no se mantienen las distancias de seguridad, y la aglomeración puede ser un factor de transmisión de riesgo. Pido al Gobierno que renuncie a un mensaje político, porque no es necesario que sean manifestaciones".

Choque entre Villacís y Aguado

En declaraciones a Europa Press, la vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís, aseguraba que Cs no estará "de ninguna manera" en la celebración del 8-M y calificaba de "grandísima irresponsabilidad" que se puedan juntar hasta 500 personas en la calle para la manifestación: "Nadie entiende por qué no puede haber más de dos unidades familiares en una casa, no puede haber más de seis personas sentadas en una mesa, pero sí puede haber 500 personas sin ningún tipo de regulación y sin ningún tipo de protocolo".

Por su parte, el vicepresidente de la CAM, Ignacio Aguado, señalaba que "si se celebra manifestación, habrá miembros del Gobierno regional, yo también". Además, declaraba que, a nivel de partido, "como todos los años", acudirían miembros de Cs.