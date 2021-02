El científico zaragozano José Luis Jiménez , catedrático de Químicas y Ciencias Ambientales de la Universidad de Colorado, asegura que -en este momento de la pandemia- no es suficiente con mantener las medidas aplicadas hasta ahora. Las nuevas variantes nos acechan y tenemos que protegernos.

En declaraciones a Libertad Digital, el científico zaragozano invita a gobiernos y organismos a que tomen cartas en el asunto, para que no se repitan errores del pasado. No podemos seguir "ignorando a la ciencia". En España, las decisiones se han tomado demasiado tarde, debido a la inaccesibilidad de Fernando Simón y su equipo, con el que expertos como Jiménez no han conseguido hablar, así como a la inestabilidad del ejecutivo de Pedro Sánchez, al que le cuesta tomar medidas impopulares por miedo a caer. Todo eso nos llevó a "dejar que el virus explote", algo que "está teniendo un coste tremendo".

El experto recuerda que el aire es la principal vía de transmisión de la covid, aunque organismos como la OMS se resistan a reconocerlo. En su opinión, se deben crear "guías de sanidad pública que ayuden a la ciudadanía a protegerse mejor". Entre tanto, Jiménez resume las medidas más importantes para los lectores de LD.

Cómo protegernos

Para evitar la transmisión del virus por aerosoles, Jiménez recomienda:

Elegir bien la mascarilla

"Que ajuste bien es tan importante como que el filtro sea de buena calidad", explica. No deben quedar huecos por los que puedan producirse fugas . Así que cada uno tiene que buscar la mascarilla que mejor ajusta a su cara, y "los hombres tienen que llevarla sin barba", añade.

Las mascarillas quirúrgicas -por ejemplo- "filtran bien pero dejan huecos. Si las usamos, tenemos que trabajar para quitarlos. Para ello, podemos usar cosas como unas gomas llamadas Fix The Mask , o podemos poner una de tela encima que cierre esos huecos".

Las FFP2 "son las que sellan mejor, el problema es cómo las lleva la gente. Veo gente que las lleva colgando, con huecos por todos lados o sobre una barba. Eso no sirve para nada". En Hong Kong se hizo un estudio interesante a este respecto, enviaron FFP2 a toda la población, y "vieron que solo el 13% las llevaba bien".

Jiménez nos advierte de la ineficacia de algunas mascarillas como las transparentes que con agujeros grandes, que no filtran nada. "Circulan por ahí productos timo. No debemos caer". Entre ellos, las citadas cubrebocas, o las llamadas pinturas anti-covid.

Ventilación CCDM

Hay que empezar por abrir las ventanas, "que es gratis. Y no vale con abrirlas un poco. La ventilación debe seguir el principio CCDM: cruzada, constante, distribuida y medida". Para saber si lo estamos haciendo bien, nos podemos ayudar de un medidor de CO2. Tiene que estar por debajo de 700 ppm en todo momento, cuando compartimos aire con otras personas.

"Los medidores valen entre 100 y 200 euros, y se pueden compartir (en un colegio, en una empresa...)", destaca el científico español. En su opinión, en todas las aulas y locales públicos deberían tener pantallas donde nos informan del nivel de CO2. Esto ya se hace por ley en Taiwán y Corea del Sur. "Y les ha ido un poquito mejor que a nosotros", destaca.

Tampoco debemos olvidar que hay que ventilar los coches, advierte Jiménez. "Tienen un volumen muy pequeño y bien sellado. Debemos abrir un poco las ventanillas y poner la ventilación de manera que entre aire de fuera".

Filtros HEPA

Si una estancia no se puede ventilar lo suficiente, por la razón que sea (demasiado frío o calor, mucho ruido, demasiada contaminación, no hay ventanas o no se pueden abrir), entonces hay que filtrar el aire. "Y hay que hacerlo filtros HEPA, siempre al máximo, no en auto. O bien con filtros de ventilador, que son mas baratos".

También está indicado el uso de los ultravioleta en algunos sitios. "Es más caro y complejo, pero útil en cárceles, salas de espera grandes, etcétera".

Conviene evitar "limpiadores de aire que son o pueden ser tóxicos (desinfectantes o métodos químicos)".

Minimizar el tiempo en interiores

Circulación de aerosoles en un lugar cerrado

Hay que reducir al máximo el tiempo que pasamos en lugares cerrados, "sobre todo si hay mucha gente, no es posible guardar la distancia de seguridad, o hay zonas en las que la gente se quita la mascarilla. Y, mientras permanecemos dentro, es importante hablar mas bajo".

Lo ideal es reunirse al aire libre, con distancia (> 2 m) y con la mascarillas bien ajustadas. "Así es muy difícil contagiarse", asegura el experto en aerosoles.

Usar gafas protectoras

El contagio a través de los ojos también es posible. Y se puede producir en dos situaciones:

1.- Que toquemos una superficie contaminada con las manos y después nos toquemos los ojos, de manera que entre en contacto con la zona conjuntiva y nos infectemos. Esto es muy poco probable. Los estudios científicos así lo demuestra. "Hay exactamente cero contagios confirmados por esta vía", señala.

2.- Que alguien nos tosa o estornude encima y las gotas nos lleguen a los ojos. "Algo que puede pasar en un hospital, pero raramente en otro contexto".

No obstante, el científico recomienda el uso de gafas protectoras cerradas a aquellos que trabajan en lugares donde están en contacto con mucha gente (como hospitales, supermercados o farmacias). Pero tienen que ser "como las e esquiar o las que usamos en los laboratorios, que impiden el paso del aire y que éste entre en contacto con los ojos".

También deberían usarlas las personas de riesgo. "Te van a mirar raro, pero ¿Qué más te da? Más raro te mirarán si te tienen que intubar en el hospital". Según asegura, él mismo las usa para ir al supermercado. "Voy con ellas desde marzo, me miran raro pero me da igual, porque no me he contagiado".

Sobre las pantallas de protección que usa alguna gente, explica: "hay que tener en cuenta que sirven para parar los proyectiles pero no los aerosoles, que sí pasarían".