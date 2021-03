El consejero de Sanidad y Servicios Sociales de la Junta de Extremadura, José María Vergeles, hizo saltar la liebre el pasado miércoles, tras la celebración del Consejo Interterritorial de Sanidad. Según afirmó, la Comisión de Salud Pública habría decidido "establecer un nuevo grupo prioritario de vacunación contra la Covid_19 que incluiría a los pacientes crónicos de alto riesgo".

A continuación, Carina Escobar, presidenta de la Plataforma de Organizaciones de Pacientes (POP), se apresuró a aplaudir la iniciativa. Aunque lo cierto es que todavía no habría pasado todos los trámites necesarios para su aprobación. Según fuentes del Ministerio de Sanidad consultadas por LD, "en este momento, se está estudiando en la Ponencia de Vacunación, pero hasta que no lo apruebe la Comisión de Salud Pública y se publique dentro de la Estrategia de Vacunación COVID-19, no será un hecho". Aún quedarían por determinar aspectos importantes de la propuesta. Entre otras cosas, detallar qué colectivos en concreto dentro de los pacientes crónicos estarían incluidos en ese grupo prioritarios.

Pacientes crónicos en España

En nuestro país, más de 19 millones de personas padecen una enfermedad crónica, según datos de la Plataforma de Organizaciones de Pacientes (POP). Ésta puede ser de diversa índole y nivel de afectación. Hablamos de enfermedades oncológicas, neurológicas, renales, hepáticas, de corazón, o las denominadas Enfermedades Raras.

Se trata de colectivos vulnerables que estarían viviendo una doble pandemia. La situación de la asistencia sanitaria, aún desbordada en muchas regiones, ha generado un empeoramiento en el estado de su salud de muchos enfermos. Y, además, estos tienen más riesgo de complicaciones graves e incluso de fallecimiento si se infectaran de covid. Algo que sí se ha tenido en cuenta en la estrategia de vacunación de otros países europeos, como Francia, Italia, Portugal y Reino Unido.

Colectivos olvidados

Ya son muchos los colectivos que han alzado la voz para reclamar su inclusión como grupo prioritario en la estrategia de vacunación. En LD, hemos hablado con algunos de ellos.

Mercedes Maderuelo, gerente de la Federación Española de Diabetes (FEDE), explica que "dicha solicitud se basa en datos objetivos, que provienen de diferentes sociedades científicas y médicas, tanto nacionales como europeas, que ponen de manifiesto que las personas con diabetes son un colectivo de riesgo al desarrollar complicaciones para controlar adecuadamente su enfermedad, ante una posible infección por covid". De hecho, incluso los datos proporcionados por el propio Ministerio de Sanidad les sitúan como uno de los colectivos más afectados por el coronavirus. Consideran que "la vacunación reduciría dichas complicaciones, pero también aliviaría la presión hospitalaria, porque -en caso de resultar infectado- el paciente con diabetes no tendría un diagnóstico leve, si no que requeriría hospitalización".

Daniel-Aníbal García Diego, secretario de Finanzas de COCEMFE (Confederación Española de Personas con Discapacidad Física y Orgánica), señala que reclaman "la priorización" por su "mayor riesgo a desarrollar la enfermedad de manera grave", en caso de resultar infectados por covid. Ese riesgo vendría determinado no sólo por su discapacidad, si no por los tratamientos que reciben y su manera de vida, "especialmente por la necesidad de asistencia y ayuda de una tercera persona". Todos esto les convierte en un colectivo muy vulnerable. Según asegura, han tenido "un gran número de infectados y también de fallecimientos", dentro del colectivo.

En la misma línea, se han expresado distintas asociaciones y federaciones que representan a pacientes con Enfermedades Raras. Manuel Rego, presidente de la Federación Española de Enfermedades Neuromusculares (ASEM), que agrupa a más de 150 afecciones neurológicas -como ELA, miastenia o distrofias musculares- insiste en que "las personas con este tipo de patologías son mas propensas a infectarse y también a desarrollar una covid grave". Entre otras cosas, añade, "por la gran frecuencia con la que necesitan acudir a hospitales y centros socio-sanitarios".

Y no nos podemos olvidar de los pacientes oncológicos. El Dr. Joaquín Martínez, investigador de CRIS contra el cáncer y Jefe de Unidad CRIS de Tumores Hematológicos en el Hospital 12 de Octubre, insiste en "la importancia de que los enfermos con cáncer se vacunen cuanto antes, porque el impacto que tiene una infección por covid en un paciente oncológico es siempre muy grave".