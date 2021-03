Pese a lo que dicen, el coronavirus sigue siendo el mismo que en marzo

Buena parte de los titulares del momento nos llevan a poner el foco en las llamadas cepas del covid-19, pero el Sars-CoV-2 mantiene sus reglas desde hace un año: "El patrón sigue siendo el mismo. De todos los enfermos que ingresan en el hospital aproximadamente entre el 15 y el 20% pueden requerir ingreso en UCI", nos explica el médico Adjunto de la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital de Getafe, Óscar Peñuelas. En la tercera ola como en la primera, hay muchas cifras que se repiten: "A partir del séptimo día es cuando los enfermos pueden tener síntomas de empeoramiento por afectación pulmonar"; más, "la estancia mediana en UCI está en torno a 26 días. Es el mismo tiempo desde agosto a esta parte". Otros datos, "la media de edad está en torno a los 64 años. No hay grandes diferencias", nos informa el intensivista.

De los pacientes críticos, "aproximadamente el 15% está por debajo de los 50 años". La mayoría con un "perfil de sobrepeso o de hipertensión, con alguna patología cardiovascular". Sin embargo, un 20% de ellos estaba sano, "sin ninguna enfermedad crónica asociada, ni ningún tratamiento. La enferma más joven que ha pasado por la UCI del Getafe tenía 27 años y "se fue de alta en buenas condiciones".

Óscar Peñuelas, Adjunto de la Unidad de Cuidados Intensivos UCI del Hospital de Getafe

Sobre la mortalidad en las ucis de Madrid ahora es "un poquito más baja" que en marzo. Ha bajado del 35-45% a entorno un 25-30%. La razón: la edad. "Lo hemos visto en esta tercera ola, en cuanto hemos empezado a ingresar gente de más edad la evolución es completamente diferente. Ya nos ponemos en escenarios de primeros de marzo". La mortalidad en ucis en personas mayores de 70 años no ha bajado, está por encima del 70%. Por debajo de esa edad la mortalidad es del 30%. En diciembre empezaron a llegar a las UCI pacientes más jóvenes. Según Peñuelas, "bien por agotamiento o bien por irresponsabilidad de las medidas de prevención". Sin embargo, con la Navidad, volvió a subir la edad de ingreso en la unidad de críticos por las reuniones familiares. De nuevo los abuelos fueron las víctimas de la imprudencia.

Le preguntamos, ¿por qué unos pacientes responden a los tratamientos y otros no? "Es una de las zonas de penumbra de conocimiento", contesta. "No se sabe ni en qué momento ni por qué hay personas que mantienen una situación de inflamación persistente que evoluciona en un daño pulmonar irreversible, y por qué hay otras que, a pesar de esa persistencia de la inflamación, sus pulmones empiezan a mejorar y son capaces de respirar espontáneamente. Desde luego contribuyen muchos factores".

Cómo predecir si morirás de covid-19: biomarcadores

La covid es una enfermedad fundamentalmente respiratoria y la gravedad de esa infección la determina la insuficiencia respiratoria. "El coronavirus altera toda la arquitectura pulmonar y origina colapsos pulmonares y la ocupación de los alvéolos, que tendrían que estar abiertos y llenos de aire, o bien por sangre o por inflamación", explica el intensivista. A esto se suma la formación de micro coágulos o incluso de tromboembolismos pulmonares, "asociados con la persistencia de la inflamación tan elevada".

A pesar de que "hay mucho margen de investigación en por qué va empeorando el paciente", en este año sí hemos aprendido que el patrón inmunológico juega un papel fundamental. Ahora "líneas de investigación más potentes" tratan de Identificar esos patrones, llamados biomarcadores. Estas moléculas, nos cuenta, ayudarán a "predecir qué enfermos van a evolucionar a una forma más grave o cuáles se podrán beneficiar de terapias dirigidas para evitar los peores desenlaces".

Los biomarcadores son moléculas que "se pueden medir en cualquier fluido corporal, en la sangre, en la orina, en las secreciones bronquiales", de tal forma que "un patrón de mayor gravedad se caracteriza porque cierta molécula se eleva o se disminuye en determinado día y eso va asociado a que el enfermo va a evolucionar mejor o peor, o en que va a tener mayores probabilidades de fallecer". El doctor Peñuelas participa en varios estudios de este tipo: "Todo está en marcha y a lo largo de este año empezarán a salir resultados".

Realista en cuanto a la vacunación

Respecto a la vacunación y el futuro se declara "realista". "La perspectiva no es buena, va a haber casos continuamente y la vacunación aún no está claro que vaya a ser capaz de interrumpir de una manera drástica la transmisión de la infección. El virus va a convivir con la sociedad española mucho más de lo que nos pensamos". Lo pasado, pasado está, eso sí, "no creo que volvamos a una situación de marzo de ninguna de las maneras, pero no creo que desaparezca completamente. Ahí se quedará".

Óscar insiste en que "hay que cambiar hábitos y hacer un ejercicio de responsabilidad individual a la hora de prevención".