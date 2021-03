Aunque dice que no quiere fama y aspira a que "se olviden de mí", Fernando Simón volvió a televisión en el día en que se recordaba el aniversario del estado de alarma. El programa elegido fue el de Jordi Evole en La Sexta, donde afirmó sentirse "muy cansado" tras estos doce meses, se definió como un "bocazas" y apuntó, cuando Évole le preguntó sobre su ideología, que es "muy social".

Aunque en la entrevista no se tocaron algunos de los aspectos esenciales de la gestión de esta crisis y del papel de Simón en concreto, el director del CCAES sí tuvo que referirse a algunas de sus frases más polémicas. Évole le preguntó, por ejemplo, sobre el momento en que reconoció que no se había recomendado antes la mascarilla porque no había suficientes: Simón admitió que eso era cierto "en parte" y lanzó una afirmación muy llamativa: "La mascarilla no es la clave para controlar la transmisión, es clave si no puedes mantener otras medidas".

Él predicó con el ejemplo y al comienzo de la entrevista, cuando se sentaron a cierta distancia y Jordi Évole le preguntó si "nos podemos quitar esto", Simón dijo que sí: "Tendremos distancia suficiente, estamos protegidos". La entrevista se realizó en el interior de las dependencias del Ministerio de Sanidad.

Sobre las mascarillas, fundamentales según los expertos para evitar el contagio a través de aerosoles sobre todo en entornos cerrados y concurridos, Simón dijo que lo que es importante "es que la lleve quien está enfermo" y que como con el coronavirus "no sabemos quién está enfermo" se han recomendado de forma genérica. "Ese es el concepto. Que se lleve, por si acaso", dijo.

En la entrevista, dejó otras frases llamativas sobre sus mayores errores y también sobre su percepción de sí mismo y del futuro de la pandemia en España: