Sanidad investiga una muerte y dos casos de trombos y lanza una guía para vacunados con AstraZeneca

Tras la suspensión de la vacunación con AstraZeneca, el Ministerio de Sanidad ha informado de que están investigando tres episodios de trombos, uno de ellos un fallecimiento, en personas que habían recibido la vacuna.

El fallecimiento es el de una profesora de un instituto de Marbella, de 43 años, que sufrió un ictus isquémico y que había recibido la vacuna en los 16 días anteriores. Los otros dos casos sufrieron trombosis venosa abdominal. La investigación trata de averiguar, como en el caso de los otros episodios señalados en Europa, si hay algún vínculo causal entre vacuna y trombos, muy infrecuentes en cualquier caso en relación al número total de vacunados.

En un comunicado, Sanidad precisa que las sospechas de reacciones adversas fueron recibidas en la base de datos FEDRA del Sistema Español de Farmacovigilancia que coordina la Agencia Española del Medicamento y Productos Sanitarios (AEMPS). Los tres casos ocurren en un contexto de 975.661 personas vacunadas en España con AstraZeneca.

"Se trata de tres casos de eventos trombóticos que por sí mismos, aunque infrecuentes, pueden ocurrir en la población general. Los tres cuentan con la particularidad de que los eventos trombóticos se han asociado a una disminución del número de plaquetas en sangre", informa Sanidad en la nota, en la que detalla que la AEMPS, con el resto de agencias reguladoras, "está recabando información y está llevando a cabo una investigación exhaustiva" para saber si además de existir una relación temporal con la administración de la vacuna, hay una posible relación causal.

En este contexto, desde Sanidad han lanzado una guía para personas que ya hayan recibido la vacuna y que ahora están pendientes de la segunda dosis con algunas claves.

No habrá seguimiento de los vacunados

Sanidad especifica que no se hará un "seguimiento específico" de los vacunados y añade que "en un corto plazo de tiempo se dará información" sobre la continuidad del programa de vacunación.

La reacción esperable

Sobre la reacción que produce la vacuna y que ya ha dado que hablar, Sanidad señala que son habituales síntomas leves como dolor local, fiebre o febrícula, escalofríos, dolor de cabeza o malestar que se resuelven "de forma espontánea en unos pocos días".

Sobre el dolor de cabeza, Sanidad señala que es un "síntoma frecuente" tras la vacunación y no hay que consultar al médico. Sin embargo, especifica que si el paciente ha recibido la vacuna en los últimos 14 días "y el dolor de cabeza es intenso y persistente, cambia significativamente al tumbarse o se asocia alteraciones visuales u otros síntomas neurológicos persistentes, se recomienda consultar con su servicio médico de referencia".

¿Hay que hacerse pruebas?

Sanidad establece que no hay que hacerse ningún tipo de prueba o consulta médica tras la vacunación.

¿Qué pasa si se prueba que los trombos son consecuencia de la vacuna?

Según Sanidad, el estudio de estos efectos "puede acabar encontrando una causa alternativa a la administración de la vacuna". En el caso de que los trombos sí fueran achacables a la vacuna, señala que se podrían establecer "medidas que traten de minimizar el riesgo como, por ejemplo, la identificación de factores que predispongan a la aparición de este tipo de trombosis y la limitación del uso de la vacuna cuando se dé ese factor de riesgo".

¿Qué pasa con la segunda dosis?

En principio se trata de una suspensión durante catorce días por lo que no afecta por el momento a la segunda dosis, que se pone a las 10 o doce semanas de la primera. Si la suspensión continúa, el problema se plantearía dentro de un par de meses. Podría ocurrir que la vacunación continuara sin problemas, se retirara o se restringiera a una población determinada. En ese caso, habría que decidir qué hacer con los que ya recibieron su dosis. En LD, el vicepresidente de la Asociación Española de Vacunología, Fernando Moraga-Llop, señaló que hay un estudio en marcha de estrategias combinadas con la rusa Sputnik V,

¿Hay que tomar algún medicamento preventivo?

Sanidad señala que no hay que tomar anticoagulantes o antiagregantes en caso de haber recibido la vacuna e insiste en que el número de casos notificados, aún bajo investigación, "es muy bajo en proporción al número de personas vacunadas", unos seis millones en Europa.

Tampoco recomienda medidas específicas por el momento a pacientes que ya tuvieran algún problema de coagulación, antecedentes familiares o factores de riesgo de trombosis.

En cuanto al uso de anticonceptivos orales, señala que no hay que dejarlos. "Por el momento, no se han establecido medidas que puedan prevenir la aparición de este acontecimiento adverso ni factores de riesgo que predispongan o contribuyan a su aparición en relación con la vacuna, por lo que no se recomiendan medidas especiales en ningún tipo de paciente", señalan.