Sanidad y CCAA amplían la vacunación con AstraZeneca sólo hasta los 65 años

Las comunidades autónomas y el Ministerio de Sanidad han acordado este lunes, en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS), que la vacunación con la inyección de AstraZeneca contra la covid-19 se retomará este miércoles con los grupos de edad en los que se paralizó la semana pasada y que se amplíe al grupo de entre 55 y 65 años. Los grupos que recibirían la vacuna seguirían siendo servicios de salud pública, personal sanitario y farmacéuticos, fuerzas de seguridad, bomberos y docentes, entre otros.

La decisión se ha tomado en contra del criterio de Cataluña y de Madrid, que han propuesto vacunar con AstraZeneca sin límite de edad. Desde la Comunidad de Madrid han asegurado a Libertad Digital que su posición sigue siendo la misma desde que se aprobó la vacuna de AstraZeneca: que se pueda vacunar sin límite alguno como se hace en otros países, y empezando ahora en primer lugar por los grupos prioritarios de la Estrategia Nacional entre 56 y 65 años que están pendientes de vacunar. Madrid recuerda además que el organismo regulador es la Agencia Europea del Medicamente (EMA) y que es la EMA la que ha reiterado que la vacuna AstraZeneca es segura y eficaz.

Los mayores de 65 años siguen sin estar incluidos

Sin embargo, la petición no ha obtenido consenso dentro del CISNS a la espera, han dicho, de más evidencia científica. Se da la circunstancia, sin embargo, de que este mismo lunes ha llegado dicha evidencia científica con la publicación de los resultados del ensayo en fase III en EEUU, que aporta datos sobre la alta eficacia de la vacuna en mayores, en concreto del 80% y del 100% en el caso de evitar la muerte y hospitalización en el sector de edad que más duramente sufre la covid-19.

"Tenemos la información de la nota de prensa de AstraZeneca de esta tarde, pero queremos conocer con exactitud el estudio", ha alegado en rueda de prensa la ministra de Sanidad, Carolina Darias, quien ha insistido, no obstante, que estos datos serán estudiados por la Ponencia de Vacunas y por la Comisión de Salud Pública. En cualquier caso, ha precisado que hay que "conjugar" las vacunas con el grupo de edad al que tienen que ir dirigidas.

La decisión supone seguir dejando fuera de la vacunación con AstraZeneca a los mayores de 65 años. Aunque en un primer momento varios países europeos optaron por reservar esta vacuna para menores de 65 años (y en el caso de España, 55) alegando falta de datos, ya sí hay resultados contrastados sobre su eficacia en la población mayor, tanto por el estudio conocido este martes como por las cifras que arroja la vacunación en lugares donde está más avanzada como el caso de Escocia.

¿Por qué esperar hasta el miércoles?

En la rueda de prensa, Carolina Darias se ha pronunciado sobre otro aspecto controvertido: el motivo por el que, al contrario de otros países europeos, España va a esperar hasta el miércoles para reanudar la vacunación con AstraZeneca. Carolina Darias ha alegado que la convocatoria de un Consejo Interterritorial este lunes para tomar la decisión no ha sido una cuestión política sino "una cuestión de salud pública". Según Darias, han "trabajado intensamente durante el fin de semana" con reuniones de la ponencia de vacunas, coordinadores autonómicos y finalmente la Comisión de Salud Pública que ha elevado la propuesta a las autonomías. Según Darias, se han limitado a seguir "la hoja de ruta que nos habíamos marcado".

Respecto al hecho de la suspensión en sí siguiendo la estela de otros países y en contra de la opinión que lanzó la EMA desde el primer momento, Darias ha defendido que tomaron "la decisión adecuada en el momento oportuno". "Los sistemas de farmacovigilancia funcionan" y la "EMA ha emitido una validación adicional".

¿Y si se rechaza la vacuna?

En la rueda de prensa, Darias también se ha pronunciado sobre la posibilidad de que haya personas que rechacen la vacuna tras las dudas que se han creado y sobre qué pasaría entonces con su vacunación y si tendrían la posibilidad de acceder a otra más adelante. La ministra ha despachado el asunto alegando que esta posibilidad "no está contemplada en la estrategia de vacunación". "Si no se vacuna por ahora no se vacunaría".