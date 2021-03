La vacuna de Enjuanes será intranasal, de una dosis e impedirá la transmisión

A sus 76 años, Luis Enjuanes vive a contra reloj. Lidera un equipo de 16 personas cuyo objetivo es conseguir la mejor vacuna contra el SARS-CoV-2. Y todo apunta a que está muy cerca conseguirlo, según los datos que revela en una entrevista distribuida por el CSIC. Para empezar, porque será auto-amplificable, es decir que la dosis de ARN que se inyecta puede multiplicarse por 5.000 veces dentro del organismo. Y, en segundo lugar, porque genera una inmunidad esterilizante (impide la infección y transmisión del virus). Otro punto interesante es que su administración podría ser intranasal, lo que daría mayor protección en las vías respiratorias, que es la principal puerta de entrada del coronavirus.

El virólogo prevé que su vacuna estará lista en un año. "Saldremos más tarde, pero con todo actualizado", afirma. Por tanto, su vacuna será eficaz contra las mutaciones de las variantes del SARS-CoV-2 de Reino Unido, Sudáfrica y Brasil, como mínimo. Entretanto, Enjuanes advierte de que "no podemos bajar la guardia".

Hay que llegar al 70% de población vacunada

El científico considera que "estamos en un momento relativamente optimista", después de un año de pandemia. Ya se administran tres vacunas, y pronto tendremos también la de Janssen. Y esto es importante, porque la vacunación ha de ser masiva. Pero recuerda que las fórmulas de "Pfizer, Moderna y AstraZeneca no son perfectas". Y el ritmo de vacunación no es el deseable. "Hay que llegar al 70% de la población inmunizada".

Enjuanes insiste: "Las cifras han bajado, pero ahora no podemos bajar la guardia y dilapidar la labor que la mayoría de la población y las instituciones están realizando. Si esperamos 2-3 meses más, solucionaremos el problema. Con el 70% vacunado, el virus se extingue de forma natural: cuando va a infectar a una persona, fracasa en el 70% de los casos".

Su vacuna, para 2022

Si todo va bien, el virólogo cree que estará lista en el primer trimestre de 2022. "Entonces habremos obtenido datos de ensayos clínicos para probar la seguridad de la vacuna y poder administrarla entre la población. Nos gustaría ir más deprisa, pero es un modelo nuevo y requiere tiempo".

Enjuanes recuerda que "una vacuna tarda 10-15 años en desarrollarse. Ahora las multinacionales están trabajando con equipos de unas 600 personas, grandes instalaciones y muchos recursos económicos para ir más rápido. A nosotros no nos ha faltado financiación en estas primeras fases, y tanto el CSIC como el Ministerio de Ciencia nos apoyan mucho, pero tenemos que completar la investigación para una vacuna nueva. Otras, como la de AstraZeneca o la que desarrolla Mariano Esteban, se basan en vectores conocidos y por tanto aprobados por las agencias reguladoras de medicamentos. Eso les permite correr más".

Características principales

Tienen dos versiones de la vacuna, y ambas están basadas en un replicón sintético de ARN. Es decir, estarían en un punto intermedio entre las vacunas sintéticas (Pfizer y Moderna), y las que se basan en virus (organismos vivos).

Según explica Enjuanes, han cogido el replicón derivado del genoma del virus y le han quitado una colección de genes. El resultado: "Ya no es un virus porque no se puede propagar e ir infectando a personas o animales. Eso nos da la seguridad de que no va a revertir a una entidad virulenta".

Otra de las novedades de la vacuna del equipo de Enjuanes es que su administración es intranasal. En su opinión, es la forma más adecuada para este virus. Las intramusculares inducen una inmunidad general en todo el organismo, sistémica, pero menos fuerte en las mucosas. Y este virus entra prioritariamente en nuestro organismo a través de las vías respiratorias. "Por eso, si administras la vacuna intranasalmente, inmunizas esa zona y la protección es mayor. Esto lo vimos con el prototipo vacunal que desarrollamos para el MERS que vino de Oriente Medio".