Antonio Zapatero, viceconsejero de la Comunidad de Madrid, se ha referido en una entrevista En Casa de Herrero a la situación creada en torno a la vacuna de AstraZeneca y a las críticas de Pedro Sánchez a las cifras de Madrid. El responsable de dichas cifras en la región ha contestado al presidente del Gobierno que "si tiene otros datos los aporte" y ha revelado que se reúnen cada martes con responsables de Sanidad, entre ellos Pedro Simón, y "jamás los han puesto en duda".

Para Zapatero, ponerlos en cuestión "es irresponsable" y ha pedido que "hoy mismo" dé los datos que dice tener para que pueda revisarlos, "que es mi trabajo. También se ha declarado "sorprendido" de que el presidente quiera meter la pandemia "en campaña": "No sé si desde el punto de vista político es lo mas razonable, revise todo lo que sucedió en marzo y lo que hemos hecho unos y otros".

En cuanto a la "confusión" en torno a la vacuna de AstraZeneca, Zapatero ha insistido en apuntar que desde Madrid no entienden "la razón técnica" por la que se ha decidido sólo vacunar primero a los de 60 a 65 años y ahora también a los de 65 a 69. "¿Por qué no a los de 71? ¿Qué datos manejan ellos?", ha señalado recordando que la EMA no ha recomendado limitación alguna. También ha señalado que los datos en Reino Unido apuntan que en gente de 80 años la vacuna ha revelado menos efectos secundarios y también eficacia.

"Lo que tenemos que hacer es vacunar"

En su opinión, "esta falta de criterio" ha tenido como consecuencia que el miércoles en el Zendal se vacunaran 10.000 personas y ayer poco más de cinco mil. "Esto es una auténtica tragedia", ha dicho tras relatar que hasta el miércoles sólo el 2 o 3 por ciento rechazaba la vacuna y el jueves el porcentaje fue del 67%, dos de cada tres. "Es una tragedia porque lo que tenemos que hacer en España es vacunar, vacunar y vacunar".

Zapatero ha pedido "coherencia" y ha señalado cómo esta desconfianza entre los ciudadanos, que finalmente no acuden a su cita, está haciendo perder "eficiencia" en la vacunación, aunque ha reconocido que ante los mensajes contradictorios y las "indicaciones" que "no se explican bien", "los ciudadanos tienen perfecto derecho a estar preocupados".

Sobre la segunda dosis de AstraZeneca, Zapatero ha destacado que en Reino Unido entre cinco millones de vacunados con las dos dosis no se ha visto ni un caso de trombo vinculado a la segunda, por lo que ha pedido "evidencia científica" a la hora de cambiar las pautas de vacunación.