Margarita del Val: "Aguanten ocho semanas y el riesgo será muy inferior"

En la primera entrega de la entrevista que Margarita del Val ha concedido a Libertad Digital, la viróloga del Centro de Biología Molecular Severo Ochoa (CBMSO-CSIC) hablaba alto y claro sobre la última polémica relacionada con AstraZeneca y advertía de que las decisiones del Gobierno "no se basan en la evidencia científica"

Además, Del Val dejaba entrever un atisbo de optimismo entre la prudencia que habitualmente la caracteriza al señalar que no cree que tengamos que vacunarnos todos los años contra el coronavirus. En esta segunda parte de la charla, la inmunóloga pone fecha al principio del fin de esta pandemia, algo que el Gobierno de Pedro Sánchez ha hecho de forma recurrente a lo largo de todo este año, pero que ella nunca se había atrevido a hacer.

Se empieza a hablar de una cuarta ola, pero precisamente ahora que, con el buen tiempo, la gente se reúne más en la calle… ¿No deberían reducirse los contagios?

Depende del conjunto de medidas. Una sola medida no es suficiente. Está claro que el aire libre es un gran aliado, pero incluso al aire libre, si no se tienen mascarillas, si no se respeta la distancia de seguridad, los aerosoles también transmiten a poca distancia. Es como si alguien está fumando y exhala el humo muy cerca de nosotros, a medio metro o a un metro, nos llegaría mucho más que si estamos a un par de metros o tres. Por lo tanto, depende de que respetemos el conjunto de medidas. Además, en esta ecuación hay que meter una realidad y una percepción. La realidad es que quedan por vacunar muchos millones de personas de altísimo riesgo en España: varios millones que son mayores 80 años y todavía no están vacunados, mayores de 70, mayores de 65, personas con diabetes de tipo dos, enfermedades cardiovasculares, enfermedad renal... Y esto contrasta con la percepción de aquellos que creen que como ya tienen vacuna, esto ya es fantástico y ya pueden hacer una vida normal. Depende de lo que predomine, habrá más o menos casos.

Una percepción ésta última que no es real…

Lo que está claro es que las personas vacunadas están protegidas ellas mismas, porque es algo que ya vimos en cuanto se empezó a vacunar en las residencias, que bajaba el número de fallecidos mayores de 80 años. Sin embargo, sabemos que se pueden infectar, porque estamos viendo grandes brotes en residencias. Y por grandes brotes me refiero a 7 personas, 8 personas, 18 personas, 22 personas...

Es importante tener muy claro que los vacunados quizás puedan contagiar

Asturias, por ejemplo, investiga un brote en una residencia con todos los ancianos vacunados con las dos dosis…

Las personas vacunadas están protegidas de la muerte porque está bajando selectivamente el número fallecidos entre los mayores de 80 años. En las residencias, incluso cuando hay brotes, y yo tengo 5 o 6 localizados, las personas en general no tienen síntomas o tienen síntomas leves. Los positivos se suelen detectar cuando se les hace una PCR o un test de antígenos de rutina. Hay veces que hay alguna persona a la que sí que hay hospitalizar, pero es muy infrecuente y hay que recordar que esa persona sin vacuna a lo mejor habría tenido un destino todavía peor. Sin embargo, esto demuestra que las personas vacunadas, por lo menos las de las residencias, se pueden infectar con facilidad y no sabemos cuánto contagian, porque estudiar cuánto contagian es muy difícil. Cuando hay 22 positivos en una residencia, por ejemplo, no sabemos si una sola persona ha sido capaz de contagiar a 22 o empezó contagiando a 4 o 5 y estos a su vez han contagiado a sus contactos más cercanos. Por lo tanto, sabemos positivamente que las personas vacunadas están protegidas del sufrimiento, sin ninguna duda. Sabemos positivamente que las personas vacunadas, sin embargo, se pueden infectar, sin ninguna duda. ¿Cuánto? Todavía lo dudamos. Y no sabemos, pero sospechamos, que las personas vacunadas pueden contagiar a otros.

De ahí el problema que puede suponer un exceso de confianza…

Sí, es ese el problema de percepción que yo decía antes. No es lo normal, pero las personas de edad muy avanzada tienen hijos en edad ya madurita, que van acumulando enfermedades crónicas y, una vez que se vacunen, pueden estar encantados de poder abrazar y besar a sus hijos o a sus nietos y a lo mejor les están poniendo en grave riesgo. O al revés. Profesores jóvenes, policías, bomberos o dentistas que ya les han vacunado siendo jóvenes por pertenecer a grupos esenciales y que pueden tener padres de 60 o 70 años a los que no les han llegado la vacuna y pueden creerse muy seguros y les están poniendo en riesgo. Entonces, es importante tener muy claro que los vacunados quizás puedan contagiar, así que, por favor, vamos a contenernos mientras haya grupos de riesgo. Si llegan las vacunas que prometen, necesitamos abril y mayo de contención por ambos lados, de mentalización por ambos lados. Que las personas de riesgo sigan conteniéndose y aguantando, y que todas las demás sigamos manteniendo las medidas ahora que están a punto de salvarse. Es decir, que no caigamos en que la abuela quiere ver a los nietos. Aguanta hasta que te vacunen y vas a poder verlos. No te vas a morir dentro de tres años sin ver a los nietos, que es lo que se decía el año pasado. Aguanten ocho semanas y ya les van a poder ver con absoluta tranquilidad.

Espero que esta oleada sea parecida a la del verano pasado

Cuando habla de aguantar 8 semanas, entiendo que se refiere al tiempo que calcula que hace falta para vacunar a los grupos más vulnerables, pero no al momento en el que usted sitúa el fin de esta pandemia…

No, pero en ocho semanas el riesgo será ya muy inferior. Sabemos que el 95% de los muertos que ha habido en España, sobre todo en la primera oleada, que ha sido la más cuantificada, han sido mayores de 65 años. Si vacunamos a todas esas personas y, además, a aquellos menores de 65 años que son grupos identificados, a lo mejor bajaríamos el riesgo país en 100 veces. Entonces habrá que tener cuidado cada uno con sus conocidos de riesgo, pero pasaremos a una situación un poco distinta.

En ese caso, si llega una cuarta ola, no será de la misma envergadura que las anteriores…

Esa nueva oleada ya está empezando. Los casos ya están subiendo, con las oscilaciones de los fines de semana y de la Semana Santa, que hay datos por notificar, pero estamos subiendo. Para mí, eso no es una duda. ¿Cómo va a ser esta oleada? Si respetamos a los más vulnerables durante estas ocho semanas, yo espero que esta oleada sea parecida a la del verano pasado, cuando se infectaban sobre todo personas jóvenes, la media de edad era de alrededor de 40 años, y los hospitales estaban bastante vacíos. Eso fue así porque las personas mayores habían visto las orejas al lobo y estaban muertas de miedo y retraídas del contacto social. Yo espero que ahora sea igual, pero porque estén vacunadas. Todo depende del nivel de confianza y de cuánto aguantemos para que se vacunen estas personas más vulnerables.