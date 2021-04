¿Qué hacer con la segunda dosis de AstraZeneca? Lo que dice el "macroensayo" de Reino Unido

Más de dos millones de españoles menores de 60 años que en su día recibieron la vacuna de AstraZeneca porque los criterios eran otros aguardan a que se decida qué pasará con su segunda dosis. Esa era la mayor duda que generó el nuevo bandazo en relación a una vacuna que la EMA considera eficaz y segura y que sigue recomendando para cualquier franja de edad.

Sanidad sigue barajando dos opciones: que se queden con sólo una dosis, basándose en que dicha dosis ya protegería en un 70% de la enfermedad grave, o que reciban otra dosis pero de otra vacuna diferente.

En cuanto a las personas que hoy por hoy reciben en España AstraZeneca, siguen siendo los ciudadanos de entre 60 y 69 años: el Consejo Interterritorial de este miércoles no introdujo cambios y Carolina Darias afirmó estar a la espera de nuevos informes de la EMA sobre grupos de edad.

En el Consejo, sin embargo, se oyeron voces discrepantes: desde Madrid, se solicitó que no haya límites de edad en la vacunación con AstraZeneca y que los ciudadanos vacunados con una dosis reciban la segunda aunque sean menores de sesenta. Andalucía también reclamó cambios, sin éxito: solicitó que una vez se vacunaran las personas de 60 a 69 años, los que menores de esa edad con una dosis puedan pedir la segunda de forma voluntaria.

En el resto de la UE, tampoco hay unanimidad: en Francia, AstraZeneca se administra a mayores de 55; en Alemania, a mayores de 60 y acaba de aprobarse que los menores de esa edad con una dosis reciban la segunda de Pfizer o Moderna; en Italia, sólo se vacuna con AstraZeneca a personas de entre 60 y 80 años pero sí se está poniendo la segunda dosis a los menores de esa edad; en Holanda, se pone AstraZeneca a todos los mayores de 60; en Bélgica, a los mayores de 56; en Portugal, a los mayores de 60… Mientras, Dinamarca ha decidido suspender todas las vacunaciones con este fármaco.

Lo que está haciendo Reino Unido

Mientras en la UE los criterios son dispares y sigue sobre la mesa qué hacer con las segundas dosis, el país que más ha vacunado con AstraZeneca, Reino Unido, ha optado por una estrategia distinta después de que el país también haya detectado casos de trombos: 79 hasta el 31 de marzo, de los que 19 fallecieron.

La institución reguladora británica, el MHRA, ha decidido continuar la vacunación con AstraZeneca a excepción de los menores de 30 años, a los que se suministrará una vacuna de otra farmacéutica si es posible (Reino Unido vacuna también con Pfizer y desde esta semana, con Moderna).

En cuanto a las segundas dosis, el país aconseja completar la pauta en todos los que recibieron la primera dosis incluidos los menores de 30 años. Además, permite que los menores de 30 años que quieran vacunarse con AstraZeneca también puedan hacerlo si lo desean.

Estos son los datos y argumentos que sustentan la decisión británica, recogidos en un informe del organismo de principios de abril:

Los 79 trombos se registraron entre las 20,2 millones de personas que fueron vacunadas entre el 4 de enero y el 31 de marzo de este año.

La incidencia, según estima el organismo, es de 4 por millón.

Ninguno de los trombos se registró después de la segunda dosis.

Se estima que la vacunación hasta febrero ha evitado la muerte de 6.100 personas de mayores de 70 años.

No hay, hoy por hoy, evidencia científica de que se puedan combinar vacunas distintas. Por ello, señala el organismo, hay que completar la pauta "con la misma vacuna con la que se inició".

En cuanto a que los menores de 30 años reciban otra vacuna, la institución señala que los trombos "parecen tener" una incidencia mayor según desciende la edad, al tiempo que la gravedad del covid 19 disminuye en los más jóvenes. Por ello, el Comité de Vacunación e Inmunización, valorando "beneficios y riesgos", considera "preferible suministrar otra vacuna a los menores de 30 que no pertenezcan a grupos de riesgo si hay disponibilidad".

Sobre los trombos, la institución señala que son "extremadamente raros" y que la incidencia de este tipo de eventos trombóticos en la población general es de entre 5 y 16 por millón al año.

A favor de segunda dosis de AstraZeneca

Entre el sector médico hay prácticamente unanimidad sobre qué hacer con AstraZeneca pese a la disparidad de criterios europeos. La Federación de Asociaciones Científico Médicas Españolas señala que no consideran "oportuno establecer límites superiores de edad" con esta vacuna ante su buena eficacia en mayores. Desde la Sociedad Española de Inmunología, también mostraron a LD su estupor por que se descartara completar la pauta con AstraZeneca en los menores de 60 años en contra de los criterios de la EMA, que reúne "a los mejores expertos del mundo".

En la misma línea, el doctor Federico Martinón, uno de los mayores expertos en vacunación de España, apuntó en declaraciones frente al hospital de Santiago recogidas por Efe que la opción "más razonable" es poner la segunda dosis de AstraZeneca a los que hayan recibido la primera. En su opinión, si la primera dosis no ha causado problema alguno, sería "muy remoto" pensar en un problema por razón "acumulativa" con la segunda, que es la que cierra la pauta.

Mientras, la inmunóloga del CSIC Matilde Cañelles afirma, sobre el hecho de que en Reino Unido no ha habido trombos tras la segunda dosis, que "es un dato muy importante" pero señala, en declaraciones a LD, que la UE está esperando acumular más información en los próximos días para confirmar que "los datos van en esta dirección". Coincide en que "es un poco arriesgado" inocular una segunda dosis de otra vacuna a los vacunados con AstraZeneca: "Es desviarse muchísimo" de lo visto en los ensayos.

El "macroensayo" británico

En Madrid, se está utilizando el ejemplo de Reino Unido para defender su postura. El viceconsejero Antonio Zapatero mostraba así su desacuerdo con el criterio de Sanidad: "¿Por qué no vamos a los datos?", decía en alusión a las cifras británicas. "No hay ensayo clínico con vacunas RNA mensajero como segunda dosis. No hay evidencia hoy por hoy de que poniendo estas vacunas como segunda dosis se mantenga una inmunidad duradera o eficaz contra el coronavirus", apuntaba en una entrevista en esRadio.

Este viernes, defendió de nuevo la postura de la región señalando que había que fijarse en lo que estaba pasando en Reino Unido porque constituía un "macroensayo" de la vacunación con AstraZeneca por sus altas cifras de dosis inoculadas. "Debería servirnos de referencia", señalaba.

Los ensayos sobre combinar dos vacunas

En España, las segundas dosis de AstraZeneca deberían empezar a administrarse en mayo (la pauta de este vacuna es distanciar entre diez y doce semanas ambas dosis). En este plazo se escuda Darias para retrasar la decisión definitiva sobre qué hacer con los vacunados menores de 60. Entre tanto, hay en marcha ensayos sobre la efectividad de la combinación de vacunas: la Universidad de Oxford inició un estudio en febrero con voluntarios mayores de 50 años para inocular segundas dosis de Pfizer. Ahora se está reclutando voluntarios para ampliarlo con segundas dosis de Moderna y Novavax, que se aprobará en breve.

El objetivo es ver si alguna combinación ofrece una inmunidad más amplia y duradera o si, por el contrario, alguna resulta menos eficaz. Si se confirmara que se consigue con alguna combinación una mayor eficacia, los investigadores esperan que esto sirva para flexibilizar las campañas de vacunación.

Los primeros resultados, sin embargo, no se esperan hasta junio y julio y los estudios podrían prolongarse hasta 13 meses.